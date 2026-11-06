За красивими фасадами – суцільне пекло: 5 серіалів у стилі "Великої маленької брехні"

Красиві будинки, ідеальні сім'ї, дорогі сукні та усмішки, за якими хочеться викликати поліцію. Якщо вам сподобалася "Велика маленька брехня", то хороша новина – телевізійних сімей, у яких усе настільки погано, ще вистачає.

24 Канал зібрав п'ять серіалів, де за бездоганними фасадами ховаються зради, маніпуляції, вбивства та секрети, які краще було б не розкривати.

"Знищення", 2020

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

IMDb: 7,4

Успішна психотерапевтка Грейс живе ідеальним життям у Нью-Йорку. Але після жорстокого вбивства та зникнення чоловіка її бездоганний світ починає розсипатися. Виявляється, навіть диплом психолога не гарантує, що ви добре знаєте власного чоловіка.

Що кажуть критики: На RogerEbert.com відзначили сильну гру Ніколь Кідман та Г'ю Гранта, але розкритикували затягнутий сюжет, який не виправдовує свого потенціалу.

"Знищення": дивитись трейлер

"І всюди жевріють пожежі", 2020

Жанр: драма, психологічний трилер.

IMDb: 7,6

Елена Річардсон звикла контролювати все – від власної родини до життя сусідів. Але поява загадкової матері-одиначки Мії перетворює її ідеальний світ на справжнє пекло. Іноді найстрашніша пожежа починається не з вогню, а з чужих секретів.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал має 79% схвальних рецензій. Оглядачі особливо відзначають акторське протистояння Різ Візерспун та Керрі Вашингтон, хоча вважають, що історія місцями надто обережна.

"І всюди жевріють пожежі": дивитись трейлер

"Гострі предмети", 2018

Жанр: психологічний трилер, детектив, драма.

IMDb: 8,0

Журналістка Камілла повертається до рідного містечка, щоб розслідувати вбивства дівчат. Але замість звичайного журналістського матеріалу отримує зустріч із власними травмами та родиною, поруч із якою навіть серійний убивця здається не єдиною проблемою.

Що кажуть критики: Браян Таллеріко з RogerEbert.com високо оцінив похмуру атмосферу, режисуру Жан-Марка Валле та акторську гру Емі Адамс.

"Гострі предмети": дивитись трейлер

"Погані сестри", 2022

Жанр: чорна комедія, кримінальна драма, трилер.

IMDb: 8,2

П'ятеро сестер Гарві готові на все, щоб захистити одна одну. Особливо коли в родині з'являється чоловік, якого ненавидять практично всі. Іноді сімейна підтримка заходить настільки далеко, що починає нагадувати планування вбивства.

Що кажуть критики: Люсі Менґан із The Guardian похвалила їдкий гумор, чудовий акторський склад і майстерно вибудуваний сюжет.

"Погані сестри": дивитись трейлер

"Чудова пара", 2024

Жанр: детектив, кримінальна драма, трилер.

IMDb: 6,5

Розкішне весілля в маєтку багатої родини обіцяє стати подією року. Але напередодні церемонії знаходять мертве тіло, і кожен гість перетворюється на підозрюваного. Гроші, виявляється, можуть купити майже все, крім нормальних родичів.

Що кажуть критики: The Guardian називає серіал захопливою, хоч і навмисно перебільшеною детективною історією з розкішними декораціями та гострою сатирою на багатіїв. Рецензія The Guardian.

"Чудова пара": дивитись трейлер

Ну і маємо для вас ще добірку серіалів про жіночу помсту, які таки варто подивитись.