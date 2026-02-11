4 цікаві серіали, які варто завантажити на час відключень світла

Через постійні російські обстріли українці змушені у ці холодні зимові дні бути без тепла та світла. У багатьох містах світла немає понад 15 годин на добу, через що часто залишаємося й без інтернету та зв'язку.

Щоб ці складні дні проживались хоч трішки легше, зарядіть павербанки та завантажте кілька цікавих серіалів, які зможете подивитися під час відключень. Які саме стрічки варто завантажити на Netflix – розповідаємо у новій добірці 24 Каналу.

Які серіали подивитися без світла?

"Бріджертони"

Один з найобговорюваніших серіалів цього року, адже нещодавно відбулася прем'єра 4 сезону. Сюжет розгортається навколо аристократичної родини Бріджертонів. Події серіалу відбуваються в Лондоні. У центрі історії особисте життя братів і сестер, які шукають справжні почуття. Однак через статус своєї родини приватно зробити це неможливо, тож за їхніми романтичними історіями спостерігає суспільство та пліткарка Леді Віслдаун.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Корона"

Цей серіал розповідає історію правління королеви Єлизавети ІІ. У стрічці показані особисті драми з життя британської монархії, сімейні конфлікти, політичні кризи. У центрі завжди вибір між почуттями та обов'язком, який формує долю корони і тих, хто її носить.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Парочка слідчих"

Це український детективний серіал, на продовження якого глядачі нетерпляче чекають. У центрі сюжету – двоє напарників з кардинально різними характерами. Вони постійно сперечаються, розслідуючи складні злочини, але саме так вдається розкривати навіть найважчі й найзаплутаніші справи. Водночас з роботою між Софією та Пашею виникають почуття, що переростають у дещо більше, ніж просто колеги.

"Парочка слідчих": дивіться онлайн 1 серію

"Лінкольн для адвоката"

Цей серіал зараз один з найпопулярніших на Netflix в Україні. Головний герой цієї кримінальної драми – харизматичний адвокат Міккі Голлер, який веде справи зі свого салону автомобіля Lincoln. Чоловік не боїться братися за ризиковані процеси, де правду часто всіляко намагаються приховати. Кожна справа – випробування принципів Міккі. Чи вдасться йому втримати баланс між мораллю та особистою відповідальністю?

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

