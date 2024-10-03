Найочікуваніші прем'єри жовтня: 5 нових серіалів, які варто подивитись кожному цієї осені

Якщо ви вже переглянули всі серіали, які з нетерпінням чекали протягом року, то саме час звернути увагу на жовтневі прем’єри. Цей місяць принесе чимало нових захопливих історій, які змусять вас затамувати подих і додадуть яскравих барв у прохолодні осінні дні.

Жовтень подарує різноманіття жанрів: від містичних трилерів і детективів до драм та романтичних комедій, тож кожен знайде щось до душі. Ці серіали можуть стати вашими новими улюбленцями, адже саме осінь – ідеальний час для того, щоб закутатись у теплий плед і насолоджуватися кіномарафоном.

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Найочікуваніші серіали жовтня

"Франшиза"

Дата релізу: 6 жовтня

Команда, яка опинилася в пеклі створення супергеройських фільмів із популярної франшизи, кожного дня стикається з виснажливими викликами. Режисери, сценаристи, актори та технічні фахівці працюють на межі можливого, намагаючись знайти баланс між творчістю та комерційними вимогами студій.

Процес створення кожного кадру, кожної сцени – це титанічна праця, де технології поєднуються з фантазією, а високі бюджети диктують умови. Але наприкінці дня, коли знімальний майданчик порожніє, команда замислюється: чи те, що вони створюють, є новим світанком Голлівуду або ж, навпаки, його останнім боєм?

"Франшиза": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дисклеймер"

Дата релізу: 11 жовтня

Режисер-документаліст Кетрін Рейвенскрофт живе звичним життям, сповненим професійних досягнень та особистих турбот, доки одного дня вона не знаходить загадковий роман, який назавжди змінює її долю. Книга під назвою "Ідеальний незнайомець" шокує її з першого рядка: сюжет цього твору напрочуд точно описує події з її минулого, про які Кетрін нікому не розповідала.

Події, що повинні були залишитися похованими у забутті, тепер оживають на сторінках книги, лякаючи не тільки правдивістю, а й загрозою, що неминуче наближається.

"Дисклеймер": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Правдива терапія"

Дата релізу: 16 жовтня

Джиммі переживає найскладніший період у своєму житті – смерть дружини залишила глибоку рану, з якою він намагається впоратися кожного дня. Йому потрібно не лише оплакати втрату, а й залишатися на висоті в усіх інших сферах свого життя: бути люблячим батьком для своєї дитини, вірним другом для тих, хто його підтримує, і водночас продовжувати роботу терапевтом, допомагаючи іншим справлятися зі своїми емоційними труднощами.

Проте Джиммі вирішує піти нетрадиційним шляхом. Замість того, щоб ховатися за професійною маскою чи замовчувати свої справжні почуття, він приймає рішення бути максимально чесним – без будь-яких фільтрів.

"Правдива терапія": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Лінкольн для адвоката"

Дата релізу: 17 жовтня

Міккі Голлер, відомий адвокат із Лос-Анджелеса, завжди славився своїм гострим розумом, талантом захищати клієнтів і незвичайним стилем ведення справ. Він часто працював прямо зі свого автомобіля – чорного "Лінкольна", що став його символом і водночас офісом на колесах. Голлер завжди був у центрі юридичних баталій, досягнувши великого успіху у своїй кар’єрі. Але все змінилося після страшної аварії.

"Лінкольн для адвоката": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Дипломатка"

Дата релізу: 31 жовтня

У розпал міжнародної кризи дипломатка високого рангу отримує нове призначення, яке обіцяє як престиж, так і величезну відповідальність. Вона стає послом Сполучених Штатів у Великій Британії – країні, що є ключовим гравцем на світовій арені. Це не просто новий етап у її кар’єрі, а й серйозний виклик, адже саме зараз міжнародна політична обстановка напружена як ніколи. Глобальні конфлікти, торгові війни та дипломатичні перемовини на межі зриву – все це лягає на її плечі в цей вирішальний момент.

"Дипломатка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Її нова робота вимагає бездоганної компетентності та вміння вести переговори під тиском, проте це лише одна частина проблеми. В особистому житті дипломатка також переживає складні часи: її шлюб із відомим політиком, який завжди перебуває в центрі уваги громадськості, починає тріщати по швах. Їхнє подружжя перетворилося на політичний альянс, де кожен із них бореться не лише за свою кар'єру, а й за власне місце в стосунках.

Балансувати між кар'єрою та особистим життям стає дедалі складніше.