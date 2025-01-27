5 неймовірних серіалів, які затягують з першого епізоду
Ми можемо витрачати години на пошук нового цікавого серіалу, але після першого ж епізоду відчути розчарування й нудьгу. Це трапляється доволі часто, адже поки в деяких серіалах потрібен час, щоб зрозуміти сюжетну лінію та персонажів, інші вміють захопити одразу ж.
24 Канал зібрав серіали, які по-справжньому інтригують з перших хвилин появи на екрані. Кожен з них здатен затягнути у свій особливий світ з першого ж епізоду й тримати у ньому, поки ви не дійдете до завершення.
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"Останні з нас"
Адаптація відеогри здобула прекрасні відгуки від глядачів і критиків завдяки вдалому сюжету, акторській грі та першокласному виробництву. Події розгортаються після глобальної пандемії, яка спустошила планету й перетворила людей на зомбі.
Через роки контрабандиста наймають для завдання – перевезти 14-річну дівчинку Еллі в безпечне місце. Це стає небезпечною подорожжю для них обох. Серіал захоплює з самого початку завдяки напрузі та взаємодії між героями.
"Останні з нас": дивіться трейлер онлайн
"Озарк"
Фінансовий консультант Марті щойно дізнався, що його дружина закрутила роман на стороні. Це не єдина його проблема – він та його бізнес-партнер опинилися в складній ситуації, пов'язаній з відмиванням грошей та наркотиками.
Марті обіцяє наркокартелю виплатити 500 мільйонів доларів за 5 років та переїжджає з сім'єю до містечка Озарк. Серіал вражає з перших хвилин через похмуру атмосферу та суміш кримінальної драми, чорного гумору і раптових смертей.
"Озарк": дивіться трейлер онлайн
"Дивні дива"
Це один з найпопулярніших серіалів Netflix, наповнений атмосферою 80-х, таємничістю і жахами. Вілл – скромний хлопчик, який раптово безслідно зникає. Міський шериф очолює пошукову групу з мамою хлопця та його друзями.
Упродовж серіалу розкриваються секрети про урядову лабораторію, паралельний вимір та смертоносних істот.
"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн
"Твін Пікс"
Містична драма Девіда Лінча вийшла на екрани у 90-х і стала одним з найкращих шоу десятиліття. У центрі сюжету – агент Купер, який займається розслідуванням вбивства 17-річної Лори Палмер у маленькому містечку Твін Пікс.
З першої сцени, коли тіло Лори викидає на берег, серіал поглинає всю вагу увагу. А підказки не дають точних відповідей, а лише змушують умикати щоразу наступний епізод.
"Твін Пікс": дивіться трейлер онлайн
"Розрив"
Події серіалу розгортаються в антиутопічній компанії Lumon Industries. Головний герой Марк очолює команду офісних працівників, спогади яких розірвано між роботою та особистим життям.
Інтриги бурхливо розвиваються з першого епізоду, до того ж тут поєднались елементи наукової фантастики та психологічного трилера.
"Розрив": дивіться трейлер онлайн