3 цікаві серіали, які можна подивитись за день

Короткі серіали ідеально підходять для людей, які багато часу проводять за роботою або іншими справами, через що не завжди вдається вписати в графік відпочинок, а він є дуже важливим.

Редакція 24 Каналу розповість про серіали, в яких лише 1 сезон. Обирайте, що подивитись цими вихідними, аби трошки відволіктись від роботи.

Які серіали можна подивитись за день?

"Затишок"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 6

Майже в кожної сім'ї, яка проживає в одному з найбагатших районів за межами Копенгаген, є помічниця по дому з Філіппін. Сесіль та її чоловік Майк – не виняток, у них працює жінка, яку звати Енджел.

Друзі Сесіль та Майка, Расмус та Катаріна, також наймають помічницю по дому – близьку подругу Енджел Рубі, але одного ранку вона зникає. За розслідування того, що сталося насправді, береться Сесіль.

"Затишок": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сирени"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 5

Девон непокоять стосунки її сестри Сімони з новою начальницею, загадковою світською левицею Мікаелою Келл. Розкішне життя Мікаели ніби наркотик для Сімони, тож Девон вирішує втрутитися, але навіть не підозрює, з якою грізною суперницею матиме справу.

Події серіалу відбуваються в розкішному пляжному маєтку родини Келлс.

"Сирени": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сумую за тобою"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 5

Наречений детективки Кет Донован, який був коханням усього її життя, зник одинадцять років тому. З того часу жінка нічого не чула про нього. Та одного разу вона бачить чоловіка в додатку для знайомств. Після цього життя головної героїні змінюється, Кет матиме справу з численними таємницями.

"Сумую за тобою": дивіться онлайн трейлер серіалу

