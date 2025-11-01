3 интересных сериала, которые можно посмотреть за день
- Редакция 24 Канала рекомендует три сериала, которые можно посмотреть за день: "Уют", "Сирены" и "Скучаю по тебе".
- Каждый из этих сериалов имеет только один сезон и несколько серий.
Короткие сериалы идеально подходят для людей, которые много времени проводят за работой или другими делами, из-за чего не всегда удается вписать в график отдых, а он является очень важным.
Редакция 24 Канала расскажет о сериалах, в которых только 1 сезон. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные, чтобы немножко отвлечься от работы.
Не пропустите Без Генри Кавилла: на Netflix вышел 4 сезон культового сериала "Ведьмак"
Какие сериалы можно посмотреть за день?
"Уют"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
Почти в каждой семье, которая проживает в одном из самых богатых районов за пределами Копенгаген, есть помощница по дому из Филиппин. Сесиль и ее муж Майк – не исключение, у них работает женщина, которую зовут Энджел.
Друзья Сесиль и Майка, Расмус и Катарина, также нанимают помощницу по дому – близкую подругу Энджел Руби, но однажды утром она исчезает. За расследование того, что произошло на самом деле, берется Сесиль.
"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала
"Сирены"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
Девон беспокоят отношения ее сестры Симоны с новой начальницей, загадочной светской львицей Микаэлой Келл. Роскошная жизнь Микаэлы будто наркотик для Симоны, поэтому Девон решает вмешаться, но даже не подозревает, с какой грозной соперницей будет иметь дело.
События сериала происходят в роскошном пляжном поместье семьи Келлс.
"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала
"Скучаю по тебе"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 5
Жених детективки Кэт Донован, который был любовью всей ее жизни, исчез одиннадцать лет назад. С тех пор женщина ничего не слышала о нем. Но однажды она видит мужчину в приложении для знакомств. После этого жизнь главной героини меняется, Кэт будет иметь дело с многочисленными тайнами.
"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала
Ранее мы писали, какие сериалы посмотреть, если понравились "Бриджертоны".