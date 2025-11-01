Редакция 24 Канала расскажет о сериалах, в которых только 1 сезон. Выбирайте, что посмотреть в эти выходные, чтобы немножко отвлечься от работы.

Какие сериалы можно посмотреть за день?

"Уют"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 6

Почти в каждой семье, которая проживает в одном из самых богатых районов за пределами Копенгаген, есть помощница по дому из Филиппин. Сесиль и ее муж Майк – не исключение, у них работает женщина, которую зовут Энджел.

Друзья Сесиль и Майка, Расмус и Катарина, также нанимают помощницу по дому – близкую подругу Энджел Руби, но однажды утром она исчезает. За расследование того, что произошло на самом деле, берется Сесиль.

"Уют": смотрите онлайн трейлер сериала

"Сирены"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 5

Девон беспокоят отношения ее сестры Симоны с новой начальницей, загадочной светской львицей Микаэлой Келл. Роскошная жизнь Микаэлы будто наркотик для Симоны, поэтому Девон решает вмешаться, но даже не подозревает, с какой грозной соперницей будет иметь дело.

События сериала происходят в роскошном пляжном поместье семьи Келлс.

"Сирены": смотрите онлайн трейлер сериала

"Скучаю по тебе"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 5

Жених детективки Кэт Донован, который был любовью всей ее жизни, исчез одиннадцать лет назад. С тех пор женщина ничего не слышала о нем. Но однажды она видит мужчину в приложении для знакомств. После этого жизнь главной героини меняется, Кэт будет иметь дело с многочисленными тайнами.

"Скучаю по тебе": смотрите онлайн трейлер сериала

