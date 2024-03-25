Від них перехоплює подих: 2 серіали про катастрофу, що засновані на реальних подіях

Стрічки про катастрофи вражають глядачів та змушують спостерігати за подіями на одному подиху. Після перегляду мурахи йтимуть шкірою через усвідомлення, що чимала частина кіно відбувалася насправді.

Кіно 24 пропонує добірку серіалів, які розповідають про катастрофи, героїзм людей та історії виживання. Якщо вам набридли мелодрами чи нереалістична фантастика – список стане у пригоді.

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"Чорнобиль"

: 2019: США: 9.3

Стрічка про катастрофу на Чорнобильській АЕС не могла не увійти у цю добірку. П'ятисерійний серіал тримає у напрузі до останньої хвилини.

Події відбуваються у 1986 році, коли сталася найбільша техногенна трагедія в історії людства. Сюжет розповідає про керівних людей та учасників, які змогли вижити після катастрофи. Мова здебільшого ведеться від імені Валерія Легасова, який докладався до ліквідації наслідків.

"Чорнобиль": дивіться трейлер онлайн

"Гаряча зона"

: 2019: США: 7.8

Серіал розповідає про спалах вірусу Ебола, що є смертельно небезпечним. В інституті інфекційних хвороб армії США намагаються визначити, що стало причиною початку вірусу.

До розслідування долучається докторка Ненсі Дженкс. Вона повинна бути дуже обережною, щоб отримати зразки та швидко винайти ліки проти хвороби. У випадку її загибелі без мами можуть залишитися двоє дітей.

"Гаряча зона": дивіться трейлер онлайн

Кінокартини, що засновані на реальних подіях, змушують не тільки замислитися про минулі й сучасні часи, а ще й викликають цікавість. Це один зі способів саморозвитку і спроби дізнатися щось нове про наш світ.