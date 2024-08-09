5 серіалів, заснованих на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

Деякі реальні історії з життя здатні вразити не менше, аніж вигадані сюжети. Саме тому серіали, засновані на реальних подіях, викликають особливі емоції та змушують повірити у неможливе.

Реальність часто перевершує вигадку, особливо коли йдеться про надзвичайні історії, які стають основою для телесеріалів. Кіно 24 підібрало п'ять серіалів, заснованих на реальних подіях, сюжети яких важко уявити навіть у найсміливіших фантазіях.

До слова 3 сильні фільми, які потрібно подивитися, коли втратили сенс життя

"Любов та смерть"

Цей серіал заснований на справжній історії Кенді Монтгомері, техаської домогосподарки, яку у 1980 році звинуватили у вбивстві своєї подруги Бетті Гор. Серіал показує, як звичайне життя Монтгомері перетворилося на справжній кошмар після того, як роман з чоловіком Бетті переріс у криваву драму.

"Любов та смерть": дивіться трейлер онлайн

"Доктор Смерть"

Цей серіал розповідає історію нейрохірурга Крістофера Данча, який через свою некомпетентність і зловживання хірургічною практикою призвів до смертей та тяжких травм багатьох пацієнтів. Попри численні скарги, він продовжував працювати, доки група лікарів та юристів не взялися за його справу, намагаючись зупинити його.

"Доктор Смерть": дивіться трейлер онлайн

"Змій"

Цей серіал заснований на історії Чарльза Собраджа, серійного маніяка, який вбивав молодих туристів у Південно-Східній Азії в 1970-х роках. Собрадж використовував свій шарм та хитрість, щоб завоювати довіру жертв, а потім убити їх і викрасти їхні документи та гроші. Йому вдавалося багато років уникати правосуддя.

"Змій": дивіться трейлер онлайн

"Місіс Вілсон"

Цей серіал розповідає історію Еллісон Вілсон, яка після смерті свого чоловіка дізнається, що він мав кілька інших дружин і сімей. Еллісон намагається розібратися у складній павутині брехні, виявляючи таємниці, про які вона ніколи не здогадувалася. Це драматична історія про зраду та самопізнання, заснована на мемуарах реальної Еллісон Вілсон.

"Місіс Вілсон": дивіться трейлер онлайн

"Втеча з в'язниці Даннемора"

Серіал розповідає історію втечі двох в'язнів, Річарда Метта та Девіда Світта, з в'язниці високого рівня безпеки Даннемора в штаті Нью-Йорк у 2015 році. Втеча стала можливою завдяки допомозі працівниці в'язниці, яка закрутила з ними роман. Сюжет вражає тим, наскільки детально та продумано була організована втеча, і як невеликі деталі зумовили успіх плану.

"Втеча з в'язниці Даннемора": дивіться трейлер онлайн

Ці серіали показують, що реальне життя може бути більш заплутаним та неймовірним, ніж будь-яка вигадана історія. Вони нагадують нам, що навіть у повсякденному житті можуть траплятися події, які здаються абсолютно неймовірними.