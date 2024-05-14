Серіал "Оленя" став хітом Netflix: який вигляд має сталкерка Марта у реальному житті

Новинка від платформи Netflix – серіал "Оленя" – став черговим хітом. Сюжет створений на реальних подіях: шотландський комік Річард Гадд розповів у ньому справжню історію, що сталася з ним одного разу.

Творець серіалу "Оленя" Річард Гадд не хотів, щоб глядачі починали вишукувати, про яких реальних людей він зняв свою кінокартину. Зовсім не це було суттю його серіалу.

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Справжня Марта розкрила особистість

Попри це, шанувальники шоу все-таки з'ясували, хто є справжньою Мартою з серіалу. Це 58-річна Фіона Гарві. Вона завітала на телебачення після прем'єри та дала інтерв'ю Пірсу Моргану.

Залиште мене, будь ласка. Влаштуйте власне життя, влаштуйся на належну роботу. Я в жаху від того, що ви зробили,

– так Фіона звернулась до Річарда Гадда.

Інтерв'ю з Фіоною Гарві: дивіться відео онлайн

Жінка заявила, що не дивилась серіал, але вважає його "жахливим, непристойним та жінконенависницьким". Тепер вона отримує погрози від людей. Щодо стосунків з Річардом Гаддом, жінка сказала, що відмовила йому, бо мала бойфренда.

"Мені телефонують люди, погрожують смертю. Ви знаєте, це просто жахливо. Я б не повірила в щось подібне, і це не моя історія", – сказала Фіона.

Річард Гадд стверджує, що його шоу емоційно правдиве на 100%. Але у ньому немає чіткого відображення подій, що сталися в реальному житті. Це не можна відтворити як через фізичні, так і юридичні причини. Режисер також не називав справжнього імені Марти й казав, що не думає, що вона змогла б упізнати себе.

"Оленя": дивіться трейлер онлайн

Про що розповідає серіал

Сюжет розгортається навколо бармена та коміка Донні. У нього непрості стосунки з дівчиною та складний психологічний стан через наркозалежність та пережите сексуальне насильство. Одного разу у барі він зустрічає в барі жінку Марту та пригощає її горнятком кави. Вона ж сприймає цей жест як симпатію та починає переслідувати хлопця, надсилаючи безліч електронних листів та шукаючи у місті.