У 53 роки померла зірка серіалу "Всі жінки відьми": що Шеннен Догерті казала про війну в Україні

13 липня з життя пішла 53-річна акторка популярного серіалу "Всі жінки відьми" Шеннен Догерті. Про це сьогодні повідомила її представниця. Довгий час зірка хворіла на рак молочної залози, але так і не змогла його побороти.

Навіть під час боротьби зі страшною хворобою Шеннен Догерті не забувала підтримувати Україну у війні, яку розв'язала Росія. Що саме говорила популярна акторка розповість Кіно 24.

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Що Шеннен Догерті казала про війну в Україні

Шеннен Догерті у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікувала у своєму інстаграмі допис, який репостнула зі сторінки Анджеліни Джолі – відомої акторки та фотомоделі. Знаменитість також зазначила, що зіркам варто припинити ділитися своїми успіхами, поки в Україні вбивають людей. Згодом вона просила молитися за український народ та захоплювалася нашою героїчною боротьбою. Акторка також ділилася дописами зі сторінок Володимира та Олени Зеленських, аби світ знав, що відбувається в Україні.

Це війна, яка впливає на нас всіх і вимагає від нас щодня показувати, що робить Путін. Воєнні злочини. Недостатньо молитися за народ України. Ми повинні продовжувати розповідати про їхню історію мужності, відваги та сили. Розповідайте історії про вбиті сім'ї, розбомблені лікарні, вбитих дітей,

– зазначала Шеннен Догерті.

Шеннен Дегорті про війну в Україні / Скриншот з інстаграму акторки

Зірка серіалу "Всі жінки відьми" також відреагувала на російський ракетний удар по вокзалу у Краматорську, який стався 8 квітня 2022 року. Тоді загинуло 50 людей, з яких 5 дітей. Мешканці міста просто чекали на евакуацію. У своєму дописі в інстаграмі акторка наголосила, що в Україні гинуть невинні цивільні люди. Вона назвала Путіна та його посіпак монстрами та закликали продовжувати говорити про війну, яку розпочала Росія.

У березні 2022 року весь світ раптово забув про війну в Україні та заговорив про бійку між актором Віллом Смітом та ведучим Крісом Роком, яка трапилася під час премії "Оскар". У своєму інстаграмі вона опублікувала фото з інциденту та фото загиблого чоловіка і нагадала, що російські військові вбивають українців.

Наша редакція щиро співчуває усім близьким Шеннен Догерті. Дуже цінно, що акторка продовжувала підтримувати Україну та нагадувати своїй аудиторії та світові про війну, поки сама боролася з раком.