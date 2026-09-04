Як Шерон Стоун виглядала 50 років тому: рідкісне фото з конкурсу краси

Сьогодні Шерон Стоун – голлівудська ікона, володарка "Золотого глобуса" та номінантка на "Оскар". А приблизно 50 років тому вона була 17-річною дівчиною з Пенсильванії, яка брала участь у місцевих конкурсах краси.

Як повідомляє HELLO, Шерон Стоун народилася у 1958 році в місті Мідвілл, штат Пенсильванія, і прожила там до 15 років. Пізніше вона навчалася в Edinboro State College, де вивчала творче письмо.



Шерон Стоун в молодості / Фото з фейсбуку



Саме в студентські роки майбутня акторка вирішила спробувати свої сили в конкурсах краси. Спочатку вона стала Miss Crawford County, а згодом, у 17 років, взяла участь у конкурсі Miss Pennsylvania.

Корону вона тоді не отримала – переможницею стала представниця округу Бакс Марі Маклафлін. Зате Стоун отримала дещо значно корисніше для майбутньої кар'єри: пораду, яка фактично змінила її життя.

"Кидай коледж і їдь до Нью-Йорка"

Одна із суддів конкурсу порадила Шерон залишити навчання та спробувати себе у модельному бізнесі в Нью-Йорку.

І, схоже, Стоун вирішила, що це саме той випадок, коли можна послухати незнайому людину й ризикнути.

У 1977 році вона підписала контракт із Ford Modeling Agency. Незабаром почала працювати моделлю та їздити Європою.

Так Стоун кілька років працювала за кордоном, після чого повернулася до Нью-Йорка вже з іншою метою – стати акторкою.

Її шлях до великого кіно теж не був блискавичним. Про, що ми вже тепер знаємо.

Раніше акторка вже розповідала про свою залежність і життя після інсульту.