Netflix не припиняє дивувати глядачів прем'єрами нових фільмів і серіалів. У серпні платформа знову представить свіже кіно – від довгоочікуваної "Венздей" до комедії "Клуб убивств по четвергах".

Редакція Кіно 24 зібрала одні з найцікавіших фільмів та серіалів цього місяця, що вийдуть на Netflix. Деякі з цих стрічок можуть стати черговими хітами й потрапити до списку найкращих у цьому році.

Цікаво Найпопулярніші серіали Netflix, від яких не зможете відірватися

"Мій рік в Оксфорді"

Прем'єра: 1 серпня

Головна героїня Анна мріє про навчання в Оксфордському університеті. Вона покидає США та переїжджає до Великої Британії заради цієї мети. Але раптом дівчина зустрічає місцевого хлопця Джеймі. Він привабливий і розумний, однак зберігає певну таємницю.

"Мій рік в Оксфорді": дивіться трейлер онлайн

"Венздей" 2 сезон

Прем'єра: 6 серпня

Венздей Аддамс повертається до навчання в Академії Невермор і тепер вона суперпопулярна серед інших учнів. Цього року у заклад вступає також її молодший брат Пагслі. Новий сезон може значно більше розповісти про складні стосунки Вендзей з мамою. Перша частина 2 сезону вийде 6 серпня, друга – 3 вересня.

"Венздей" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Молоді мільйонери"

Прем'єра: 13 серпня

Четверо друзів-підлітків виграють джекпот – 17 мільйонів доларів. Тепер вони на повну насолоджуються життям: живуть в елітних будинках, відпочивають на яхті, ходять на вечірки та витрачають гроші на часом безглузді речі. Всі вчинки друзів матимуть наслідок – скоро їхнє життя стане кошмаром.

"Молоді мільйонери": дивіться трейлер онлайн

"Ніч завжди приходить"

Прем'єра: 15 серпня

У центрі сюжету – Лінетт, яка піклується про матір Дорін і старшого брата Кенні. Жінка натрапляє на серйозні труднощі: за 24 години вона має повернути борги і знайти кошти, щоб зберегти сімейний дім.

"Ніч завжди приходить": дивіться трейлер онлайн

"Заручниця"

Прем'єра: 21 серпня

Політичний трилер розповідає про вигаданих президента Франції та прем'єр-міністерку Великої Британії. Саміт між лідерами раптово зривається. Чоловіка прем'єрки викрадають, а президента Франції починають шантажувати.

"Заручниця": дивіться трейлер онлайн

"Клуб вбивств по четвергах"

Прем'єра: 28 серпня

Один з найочікуваніших фільмів – екранізація однойменного бестселера, що розповідає про чотирьох пенсіонерів. Їхня розвага – це проводити час разом і розкривати нерозгадані справи про вбивства. Та одного разу група опиняється у самому центрі реального кримінального розслідування.

"Клуб вбивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн