Що подивитись на вихідних: Джамала порадила три улюблених кінострічки

Переможниця Євробачення-2016 Джамала поділилась у себе в інстаграмі списком цікавих стрічок для перегляду на вихідних. Цікаво, що співачка виділила з-поміж інших серіал від Netflix "Вигадана Анна" про російську аферистку Анну Сорокіну.

У своєму дописі артистка написала: "Думаєте, що подивитись? Не думайте, я підкажу". До переліку увійшли три зовсім різних стрічки за своїм жанром, а також за місцем продакшену: США, Іспанія та Корея.

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"Вигадана Анна"

Серіал розповідає реальну історію журналістки, яка розплутує історію Анни Делві – жінки, що переконала еліту Нью-Йорку у брехні, що вона заможна спадкоємиця з Німеччини. Зухвалу підприємицю, чи пак шахрайку, зіграла Джулія Гарнер, найбільш відома за роллю Рут Ленгмор у кримінальній драмі "Озарк" від Netflix.

Цікаво, що серіал ґрунтується на матеріалі журналістки Джесіки Пресслер "Як Анна Делві обдурила тусовщиків Нью-Йорка" в американському світському щотижневику New York Magazine.

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"Диво: Листи Президенту" / Miracle: Letters to the President

Фільм заснований на реальній історії сім'ї, яка жила у 1980-х роках у бездорожньому віддаленому районі провінції Північний Кенсан.

Головний герой – Те Юн, інженер, поставив собі за мету побудувати залізничну станцію у своєму селі, де є рейки, але немає станції. Його син Джун Ген — вундеркінд з математики у старшій школі. Він працює зі своєю дівчиною Ра Хі, старшою сестрою Бо Ген і жителями села, щоб у 1988 році побудувати невелику приватну залізничну станцію.

Це просто шедевр. Неймовірне корейське кіно засновано на реальних подіях про родину, довіру та любов,

– написала Джамала.

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"Найкращий бос"

Іспанська комедія 2021 року режисера і сценариста Фернандо Леона де Араноа з Хав'єром Бардемом у головній ролі. Сатиричний сюжет розповідає про харизматичного та маніпулятивного власника фабрики, який втручається у життя своїх співробітників.

Іспанське кіно, просто фантастична гра Хав'єр Бардема. Та і взагалі, мені дуже подобається стиль іспанського кіно.

"Найкращий бос" 2021: дивіться трейлер фільму