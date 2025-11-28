3 мінісеріали з неймовірно цікавим сюжетом для ідеальних вихідних

Вечір п'ятниці, а також наступні два дні ідеально підходять для того, щоб поринути у світ кіно. Якщо у вас небагато часу, але хочеться побачити захопливу історію, то найкращим вибором стануть мінісеріали.

24 Канал обрав три мінісеріали, які згодом захочеться передивлятись знову і знову.

Що подивитись на вихідних?

"Велика маленька брехня"

Рейтинг IMDb: 8,4

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 14

Історія розгортається у невеличкому містечку Монтерей, де матері занадто сильно опікують своїх дітей, а голови родини заробляють мільйони. Та часто в ідеальному світі є надто багато таємниць. Раптом до міста переїжджає мати-одиначка Джейн, яка серед всієї картини суспільства стає "білою вороною".

Одного разу у Монтереї стається убивство, а слідство приховує ім'я жертви. Та відомо одне – кожна родина якимось чином пов'язана з цією історією.

"Велика маленька брехня": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Локербі: У пошуках правди"

Рейтинг IMDb: 7,9

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 5

Цей мінісеріал розповідає про одну з найбільших трагедій в історії Англії – пасажирський авіалайнер після зльоту підірвали бомбою. Це сталось над шотландським містом Локербі. Джим Свайєр і його дружина намагаються добитись справедливості для жертв трагедії, адже серед загиблих – їхня донька.

"Локербі: У пошуках правди": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Втрачені квіти Еліс Гарт"

Рейтинг IMDb: 7,8

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 7

Бувши дитиною, Еліс втрачає одразу двох батьків під час загадкової пожежі. Вона вирушає на квіткову ферму до бабусі, де дізнається таємниці про себе та родину. Розповідь охоплює декілька десятиліть, коли Еліс з дитини перетворюється на жінку.

"Втрачені квіти Еліс Гарт": дивіться онлайн трейлер серіалу

