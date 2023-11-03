5 містичних фільмів з ароматом осені для атмосферного вечора

Восени по-особливому хочеться "смакувати" фільми з загадковою атмосферою. Приглушені тони в кадрі, відсутність сонця, дощові хмари, а найголовніше – відчуття таємничості та містики.

У добірці 24 Каналу обирайте фільм для перегляду, щоб провести свій вечір п'ятниці по-особливому. Ці загадкові історії змусять вас полюбити похмуру осінь та закохатись у її естетику.

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5 фільмів, які змусять полюбити осінь

"Жінка в чорному"

Рік: 2012

Жанр: жахи, драма, фентезі

Країна: Велика Британія, Канада, США, Швеція

Дія розгортається в кінці дев'ятнадцятого століття, де, попри впровадженя автомобілів, залізниць і телеграфу, людство залишається безсиле перед надприродними явищами. Молодий юрист з Лондона, на ім'я Артур Кіппс вимушений залишити свого маленького сина і відправитися в відрядження до віддаленого північного селища, щоб впоратися із документами, залишеними померлим власником маєтку, Іл Маршем. Прибувши до місця і зіткнувшися з місцевими жителями, Артур починає розуміти, що над селищем висить похмура таємниця. Поблизу старого кладовища увагу Артура привертає загадкова жінка, одягнена в чорне. Ця незначна зустріч стає окресленням початку жахливих подій, пов'язаних із загибеллю мешканців села.

"Жінка в чорному": дивіться онлайн трейлер фільму

"Братство вовка"

Рік: 2001

Жанр: жахи, бойовик, пригоди

Країна: Франція

Фільм базується на реальних подіях, пов'язаних із величезним вовком-мутантом, який тероризував Францію в середині XVIII століття. Протягом кількох місяців ця страхітлива істота нападала на жінок і дітей, і ніхто з тих, хто пережив напади, не зміг ні захиститися, ні навіть відчепити її. За наказом самого короля на місце трагедії було відправлено спеціального відправника, щоб розслідувати загадкову істоту. Після того, як вовка вдалося зловити та вбити, його легенда рознеслася по всій Франції. Але справжня правда про ті події XVIII століття в невеликій французькій провінції довгий час залишалася прихованою.

"Братство вовка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Сонна лощина"

Рік: 1999

Жанр: жахи, фентезі

Країна: США, Німеччина, Велика Британія

"Сонна лощина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Таємничий ліс"

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Рік: 2004

Жанр: драма, детектив

Країна: США

У лісі, недалеко від маленького селища, перебувають небезпечні істоти. З місцевим населенням укладено договір, який обмежує перетин кордонів між ними. Щоночі на кордонах селища чергують мешканці, спрямовуючи зусилля на запобігання можливому проникненню цих істот. Вважається, що жовтий колір відлякує їх, тоді як червоний, навпаки, може привабити.

Спокійне життя селища порушується після загибелі маленького хлопчика, якого могли б врятувати за наявності необхідних ліків. Один із мешканців, Луцій Хант, наполегливо просить старійшин отримати дозвіл на виїзд в місто за ліками. Проте старійшини відмовляють йому в цьому.

"Таємничий ліс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ілюзіоніст"

Рік: 2005

Жанр: драма, фентезі, детектив

Країна: США, Чехія

Життя цього чоловіка було наповнене чутками, але серед усіх історій одна завжди шокує всіх, хто намагається дізнатися більше про глибини душі майстра ілюзій і обману... Це захоплива романтична пригодницька історія про пристрасну любов від творців таких хітів, як "40 днів і 40 ночей", "Дім з піску і туману" та "На обочині".

"Ілюзіоніст": дивіться онлайн трейлер фільму