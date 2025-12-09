Що подивитися з дітьми взимку: топ найкращих новорічних мультфільмів
- 24 Канал обрав вісім найкращих новорічних мультфільмів для перегляду з дітьми, включаючи "Вартові легенд" та "Полярний експрес".
- Список також містить такі мультфільми: "Клаус", "Різдвяна історія", "Секретна служба Санта-Клауса", "Місія: Різдвяний порятунок" та "Барбі і Лускунчик".
Світовий кінематограф дуже багатий на мультики для дітей. А для зимового періоду є чимало історій, які запам'ятаються й сподобаються не тільки малечі, а й дорослим.
24 Канал підібрав вісім найкращих новорічних мультфільмів, які варто подивитись з дітьми взимку, коли у душі панує віра у дива.
Найкращі новорічні мультфільми
"Вартові легенд", 2012
Рейтинг IMDb: 7,2
Казкові істоти, у яких вірять діти – Санта-Клаус, Великодній кролик, Зубна Фея, Піщана людина і пустотливий Джек Фрост (Джек Холод) – стають єдиною командою.
Їхнє завдання – захистити дитячі сни та віру в дива від Пітча, темного лиходія, що бажає занурити світ у страх і морок. Джек, який довго не розумів свого призначення, знаходить своє місце серед Вартових і відкриває власну силу.
"Вартові легенд": дивіться онлайн трейлер мультика
"Полярний експрес", 2004
Рейтинг IMDb: 6,6
У Святвечір хлопчик, який перестає вірити в Санту, чує гуркіт поїзда за вікном. Це – Полярний експрес, що везе дітей просто на Північний полюс. Він вирушає у чарівну подорож, де переживає дивовижні пригоди, зустрічає нових друзів і проходить власний шлях віри та сумнівів.
"Полярний експрес": дивіться онлайн трейлер мультика
"Ніко: Шлях до зірок", 2008
Рейтинг IMDb: 6,1
Маленьке оленятко Ніко мріє знайти свого батька – легендарного члена загону летючих оленів Санти. Попри страх висоти, Ніко вперто тренується літати та вирушає у небезпечну подорож разом із друзями – білкою Джуліусом і ласкою Вілмою.
На шляху він долає вовків, бурі, сумніви та знаходить найважливіше: віру в себе, силу дружби та родини.
"Ніко: Шлях до зірок": дивіться онлайн трейлер мультика
Які ще новорічні мультики входять до списку найкращих:
- "Клаус" – рейтинг IMDb: 8,2;
- "Різдвяна історія" – рейтинг IMDb: 6,8;
- "Секретна служба Санта-Клауса" – рейтинг IMDb: 7,1;
- "Місія: Різдвяний порятунок" – рейтинг IMDb: 7,1;
- "Барбі і Лускунчик" – рейтинг IMDb: 6,4.
А для дорослих підготували список найрейтинговіших новорічних комедій, які сподобаються усім.