Що подивитися з дітьми взимку: топ найкращих новорічних мультфільмів

Світовий кінематограф дуже багатий на мультики для дітей. А для зимового періоду є чимало історій, які запам'ятаються й сподобаються не тільки малечі, а й дорослим.

24 Канал підібрав вісім найкращих новорічних мультфільмів, які варто подивитись з дітьми взимку, коли у душі панує віра у дива.

До теми Від Ґрінча до Санта-Клауса: у яких новорічно-різдвяних героїв перетворювались відомі актори

Найкращі новорічні мультфільми

"Вартові легенд", 2012

Рейтинг IMDb: 7,2

Казкові істоти, у яких вірять діти – Санта-Клаус, Великодній кролик, Зубна Фея, Піщана людина і пустотливий Джек Фрост (Джек Холод) – стають єдиною командою.

Їхнє завдання – захистити дитячі сни та віру в дива від Пітча, темного лиходія, що бажає занурити світ у страх і морок. Джек, який довго не розумів свого призначення, знаходить своє місце серед Вартових і відкриває власну силу.

"Вартові легенд": дивіться онлайн трейлер мультика

"Полярний експрес", 2004

Рейтинг IMDb: 6,6

У Святвечір хлопчик, який перестає вірити в Санту, чує гуркіт поїзда за вікном. Це – Полярний експрес, що везе дітей просто на Північний полюс. Він вирушає у чарівну подорож, де переживає дивовижні пригоди, зустрічає нових друзів і проходить власний шлях віри та сумнівів.

"Полярний експрес": дивіться онлайн трейлер мультика

"Ніко: Шлях до зірок", 2008

Рейтинг IMDb: 6,1

Маленьке оленятко Ніко мріє знайти свого батька – легендарного члена загону летючих оленів Санти. Попри страх висоти, Ніко вперто тренується літати та вирушає у небезпечну подорож разом із друзями – білкою Джуліусом і ласкою Вілмою.

На шляху він долає вовків, бурі, сумніви та знаходить найважливіше: віру в себе, силу дружби та родини.

"Ніко: Шлях до зірок": дивіться онлайн трейлер мультика

Які ще новорічні мультики входять до списку найкращих:

"Клаус" – рейтинг IMDb: 8,2;

8,2; "Різдвяна історія" – рейтинг IMDb: 6,8;

6,8; "Секретна служба Санта-Клауса" – рейтинг IMDb: 7,1;

7,1; "Місія: Різдвяний порятунок" – рейтинг IMDb: 7,1;

7,1; "Барбі і Лускунчик" – рейтинг IMDb: 6,4.

А для дорослих підготували список найрейтинговіших новорічних комедій, які сподобаються усім.