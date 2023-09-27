5 фільмів про кохання, які має побачити кожен

Українська співачка та телеведуча Віра Кекелія поділилася улюбленими фільмами про кохання, які чудово підійдуть для невимушеного вечора в компанії коханої людини.

"Плаксій"

1990комедія12+

Це історія кохання поганого хлопчика та дівчини з заможної родини, яка розгортається в США у 1950-х роках. Якщо ви любите фільми з Джонні Деппом, то тут насолодитесь його грою в молодому віці. А також точно отримаєте задоволення від музики, яка звучить у фільмі.

"Плаксій": дивіться онлайн трейлер фільму

"Красуня"

1990романтична комедія16+

Романтична комедія, яка доводить, що любов приходить тоді, коли її не чекаєш. Це одна з найпопулярніших історій кохання у світовому кінематографі. Бізнесмен Едвард Льюіс готується до великої угоди. У робочій поїздці в нього є вільний вечір, який проводить в компанії повії Вів'єн. Однак чоловік захоплюється спілкуванням з Вів'єн, її милі звички та щирість змушують забути, чим дівчина заробляє на життя. Та зустріч неочікувано змінює життя обох героїв.

"Красуня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Як позбутися хлопця за 10 днів"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.2003романтична комедія12+

Енді Андерсон – журналістка, яка має власну колонку в модному журналі, де дає поради жінкам щодо різних аспектів життя. Перед тим, як давати рекомендації читачкам, жінка на собі випробовує всі поради. Одного разу вона наважується дослідити тему про жіночі помилки в стосунках. Щоб зробити це, вона хоче закохати в себе чоловіка, а потім неналежною поведінкою змусить його покинути її.

"Жертвою" Енді стає рекламник Бенджамін Баррі, якого зіграв красунчик Меттью Макконахі. Обоє навіть не здогадуються, яка пригода чекає на них попереду.

"Як позбутися хлопця за 10 днів": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном"

2006романтична комедія16+

У цьому фільмі ви отримаєте колосальне задоволення від гри Джуд Лоу, Камерон Діаз, Кейт Вінслет та Джек Блек. Це стрічка про те, що іноді таки варто ризикувати, не боятися змінювати звичне життя, подорожувати, бо не знаємо, де нас чекає справжнє кохання.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму

Серіал "Секс і місто"

1998 – 2004мелодрама, комедія16+

Події відбуваються в Нью-Йорку. Серіал став улюбленим серед мільйонів глядачів у всьому світі, оскільки там показані життєві ситуації, які переживає кожен з нас. Чотири подруги не бояться вільно говорити про секс, сексуальну орієнтацію, фемінізм, роль жінки в сучасному суспільстві, щире кохання та кар'єрний ріст.

"Секс і місто": дивіться онлайн трейлер серіалу