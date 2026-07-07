Сонце, скарби та курортні драми: 4 серіали, які з головою занурять вас у літо

З настанням літа дні стають дедалі спекотнішими, а думки мимоволі тікають кудись ближче до відпочинку та прохолодної води. Якщо ви якраз шукаєте, чим зайнятися у вільний час, правильне кіно допоможе миттєво перенестися на сонячне узбережжя.

24 Канал зібрав чудові серіали, які захоплять вас атмосферою закордонних курортів, естетикою затишних пляжних будиночків та незабутніми пригодами. Вони ідеально підійдуть для затишного вечора, який хочеться провести з друзями чи рідними.

"Білий лотос"

Рейтинг IMDb: 8

Кількість серій: 21

У першому сезоні події розгортаються на Гаваях, а в другому – глядачі переносяться на сонячну Сицилію. Сюди на тиждень прилітають вередливі багатії, щоб нарешті розслабитися, але замість релаксу вони влаштовують скандали, вигадують драми та неабияк дратують персонал. У кожного гостя в гардеробі ховається купа скелетів. Наприклад, одна жінка всюди носить з собою прах померлої мами, інша ж накручує себе через можливу зраду чоловіка, а хтось просто не знає, куди подіти свої гроші. Цей відпочинок швидко перетворюється на гостру чорну комедію з детективним присмаком, адже з перших хвилин у кадрі з'являється труна. Тому глядачеві залишається лише здогадуватися, хто саме з цих вередливих туристів не доживе до кінця відпустки.

"Білий лотос": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Літо, коли я стала привабливою"

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість серій: 26

Головна героїня, 16-річна Беллі, разом із мамою та братом щоліта приїжджає на узбережжя океану. Вони зупиняються у великому будинку маминої подруги, яка виховує двох синів – Конрада і Джеремаю. Раніше хлопці сприймали Беллі як звичайну малу дитину, проте саме цього року дівчина помітно подорослішала й змінилася. Через це обидва брати починають проявляти до неї романтичний інтерес. Водночас Беллі вже давно таємно закохана в похмурого й загадкового Конрада, але його брат Джеремая раптово виявляється набагато ближчим і надійнішим. Тепер дівчині доводиться розібратися у власних почуттях, що ставить під загрозу багаторічну дружбу двох родин.

"Літо, коли я стала привабливою": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Зовнішні мілини"

Рейтинг IMDb: 7,5

Кількість серій: 40

Усі події відбуваються на островах у Північній Кароліні, де місцеві жителі чітко діляться на багатих та бідних. Головний герой Джон Бі разом із друзями належить саме до біднішої верстви населення. Його батько зник дев'ять місяців тому під час пошуків затонулого золота на суму 400 мільйонів доларів. Несподівано хлопець знаходить старий батьківський компас з підказкою і просить команду продовжити розслідування. З цього моменту підлітки потрапляють у вир небезпек. Зокрема, герої постійно втікають від поліції, закохуються і ризикують життям під палючим літнім сонцем.

"Зовнішні мілини": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Великі хлопчики"

Рейтинг IMDb: 8,4

Кількість серій: 18

Сором'язливий хлопець Джек важко переживає смерть батька, але все ж наважується вступити до університету. У гуртожитку його селять в одну кімнату з Денні – впевненим у собі хлопцем. Попри абсолютно протилежні характери, між ними швидко зав'язується справжня міцна дружба. Хлопці разом ходять на пляжні вечірки, допомагають один одному шукати кохання та ділять усі труднощі й радощі студентського життя. Водночас вони щиро підтримують один одного у важкі часи та допомагають долати внутрішні комплекси й страхи.

"Великі хлопчики": дивіться трейлер серіалу онлайн

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