10 найгучніших серіалів на Netflix, які підкорили українців минулого тижня

Стримінгова платформа Netflix оновила список серіалів, які найбільше захопили українську аудиторію минулого тижня. Цього разу глядачі віддали перевагу сімейним сагам, кримінальним драмам та трукрайм-серіалам.

24 Канал розповідає більше про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які перебувають на піку обговорень.

"Остання справа Голмса"

Рейтинг IMDb – 6,2

Іспанський детективний мінісеріал переносить глядачів у 1959 рік на ізольований через сильний шторм острів поблизу Мальорки. Коли в місцевому готелі стається загадкове вбивство, за розслідування береться літній актор, який колись прославився виконанням ролі Шерлока Голмса. Використовуючи дедуктивні методи свого екранного персонажа, він намагається викрити злочинця серед тринадцяти гостей, кожен з яких приховує власні мотиви та може виявитися вбивцею.

"Остання справа Голмса": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять атмосферну локацію ізольованого готелю, елегантну естетику кінця 50-х років та харизматичну гру Хосе Коронадо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність класичних жанрових тропів, повільний темп оповіді та відчутний пріоритет форми над динамікою сюжету.

"На схід від Едему"

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет серіалу розповідає про дві родини, Трасків і Гамільтонів, які мимоволі відтворюють біблійну історію Каїна та Авеля. Події відбуваються навколо загадкової Кеті Еймс, чия несподівана поява руйнує спокійне життя двох братів і запускає цикл сімейних трагедій. Герої змушені постійно боротися зі своїм темним минулим, обираючи між добром і злом та шукаючи власну свободу волі.

"На схід від Едему": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять розкішний візуальний стиль стрічки, глибоку атмосферу та блискучу акторську гру Флоренс П'ю. Водночас оглядачі критикують адаптацію за зайву мелодраматичність і зазначають, що серіалу подекуди бракує філософської глибини оригінального роману для повноцінного розкриття складної людської природи.

"Джентльмени", 1-й та 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

У центрі сюжету – хлопець на ім'я Едді. Він успадкував велике майно від свого батька та дізнався, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тепер Едді має докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

"Чудовисько: Історія Ліззі Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

Сюжет серіалу розгортається у 1892 році у місті Фолл-Рівер. Ліззі Борден відчуває себе в пастці через жорстокі порядки вікторіанської родини, тож вбиває свого батька та мачуху сокирою. Хоча в реальному житті суд виправдав жінку, творці серіалу відверто зображують її холоднокровною вбивцею, щоб дослідити психологічні мотиви злочину та суспільне ставлення до жінок-злочинниць.

"Чудовисько: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Мій новий берег";

"Досконала брехня";

Lego One Piece;

"Таксі для опера";

"Стернова".

А якщо вам сподобався серіал "На схід від Едему", то ми підготували добірку схожих стрічок.