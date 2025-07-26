Можна подивитися за день: новий популярний мінісеріал Netflix, що захоплює з першої хвилини

На Netflix з'явився черговий хіт – новий детективний серіал "Неприборканий", де розслідують вбивство. Він став популярним як в Україні, так і у всьому світі, та вже зібрав мільйони переглядів.

Мінісеріал складається всього з 6 епізодів, що в середньому тривають близько 45 хвилин. Тому його з легкістю можна подужати за вихідні чи навіть один день. Кіно 24 розповість про нього детальніше.

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Головні ролі у драмі виконали Ерік Бана, Сем Нілл, Вілсон Бетел та інші.

Про що розповідає серіал?

У національному парку Йосеміті стається страшне вбивство. Тіло мертвої дівчини падає з вершини гори просто на двох альпіністів.

На це місце прибуває спеціальний агент Служби національних парків Кайл Тернер. Він одразу ж береться за розслідування загадкової смерті. Йому допомагає напарниця, яка переїхала сюди з Лос-Анджелеса.

Спершу суворий Тернер з недовірою ставиться до своєї колеги. Але коли крок за кроком їм вдається просуватися у справі, взаємини між ними стають теплішими. Розслідування змусить їх стикнутися з похмурими таємницями парку та складними моментами зі свого життя.

"Неприборканий": дивіться трейлер онлайн

Серіал дебютував на Rotten Tomatoes з високим рейтингом у 81% від критиків та 88% від глядачів. Похмура атмосфера, бездоганна операторська робота та мінімалістичні діалоги отримали схвалення від аудиторії.

За відгуками критиків, серіал важко назвати найкращим трилером за останній час. Однак його цікаво дивитися, а загадкова історія змушує залишатися прикутими до екрана.