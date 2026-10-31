Останні дні осені заслуговують на кіношедеври: 4 фільми, які залишаться з вами після титрів

Осінь майже добігає кінця, а разом із нею хочеться залишити позаду зайві думки, недомовленості й усе, що не вдалося змінити. Ці фільми допоможуть провести останні осінні вечори так, щоб вони запам’яталися надовго.

Останні дні осені – привід нарешті сповільнитися й присвятити вечір собі. 24 Канал зібрав чотири сучасні фільми, які подарують різні емоції – від щемкої романтики до іронічних роздумів про життя.

"Живемо лише раз" (We Live in Time, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Є фільми, після яких хочеться комусь зателефонувати й сказати, що любиш. "Живемо лише раз" саме з таких. У виконанні Флоренс П'ю та Ендрю Гарфілда історія стосунків перетворюється на нагадування про те, як легко відкладати важливі слова й моменти на потім.

Стрічка не намагається зробити кохання ідеальним. Тут є буденність, гумор, складні рішення та моменти, які набувають особливої ваги лише з часом. І, можливо, саме наприкінці осені ця історія допоможе згадати, що найцінніше в житті не варто залишати на завтра.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes критики відзначають виразну хімію головних акторів і те, як фільм через нелінійну розповідь осмислює любов та втрату.

"Живемо лише раз": дивіться трейлер фільму онлайн

"Анора" (Anora, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Казка про Попелюшку зазвичай закінчується весіллям. Але що, як після нього починається найскладніше? Шон Бейкер пропонує історію, яка швидко розбиває романтичні ілюзії та показує, наскільки далеко реальність може бути від красивих обіцянок.

"Анора" – це кіно про гроші, соціальну нерівність, людську гідність і надію, яка іноді тримається на дуже крихкій основі. Стрічка не намагається сподобатися всім, зате точно не дає сприймати побачене як чергову історію про принца та його обраницю.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes відзначає сміливий сучасний погляд на казку про Попелюшку та яскраву гру Майкі Медісон.

"Анора": дивіться трейлер фільму онлайн

"Справжній біль" (A Real Pain, 2024)

Рейтинг IMDb: 7,0/10

Іноді подорож потрібна не для того, щоб побачити нові місця, а щоб нарешті розібратися в собі. У фільмі Джессі Айзенберга двоюрідні брати вирушають до Польщі, але за маршрутом цієї мандрівки поступово відкриваються давні образи, родинні історії та речі, про які незручно говорити вголос.

Це камерне кіно, в якому смішне й болісне постійно опиняються поруч. Воно не пропонує простих відповідей і не намагається перетворити кожну травму на красивий урок. Натомість залишає простір для незручних запитань – про пам'ять, близькість і те, чому люди, які виросли поруч, можуть відчувати світ зовсім по-різному.

У Rotten Tomatoes фільм хвалять за вдале поєднання гострого гумору, емоційної глибини та переконливої акторської роботи Кірана Калкіна.

"Справжній біль": дивіться трейлер фільму онлайн

"Залишені" (The Holdovers, 2023)

Рейтинг IMDb: 7,9/10

Не всі люди, які залишаються на самоті, хочуть бути самотніми. Іноді достатньо випадково опинитися поруч із кимось, кого ти ніколи не обрав би собі в друзі, щоб почати дивитися на світ інакше.

"Залишені" – це некваплива історія про людей, які не вписуються в чужі очікування й не надто вміють говорити про власні почуття. Зимові пейзажі, стриманий гумор і герої зі своїми недосконалостями створюють особливу атмосферу. Фільм нагадує: тепло іноді приходить звідти, звідки його зовсім не чекаєш.

Metacritic зараховує стрічку до фільмів із загальним визнанням критиків, які високо оцінили її акторську гру та драматургію.

"Залишені": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо хочеться продовжити вечір у романтичному настрої, зверніть увагу на добірку фільмів для двох, які зроблять вечір особливим.