4 фільми про кохання, які обов'язково треба дивитися в парі

Холодні осінні вечори з коханою людиною ідеально проводити за переглядом романтичних фільмів. Це можуть бути чуттєві мелодрами, які розпалять пристрасть та надихнуть до змін в особистому житті.

Саме такі стрічки 24 Канал зібрав у новій добірці. Обирайте фільм для вечірнього перегляду у затишній атмосфері.

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"Кохання та інші ліки"

Рік: 2010

Жанр: комедія, драма, романтичний

Країна: США

Джеймі щастить у коханні, однак він не може досягнути успіху в кар'єрі. Хлопець влаштовується на роботу з розповсюдження "Віагри" й в одній з клінік знайомиться з дівчиною Меггі – красунею, яка страждає початковою стадією хвороби Паркінсона.

Меггі з легкістю погоджується на секс з Джеймі, здається, що вона живе дуже легко, одним днем. Та чи справді це так?

"Кохання та інші ліки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Щасливчик"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Рік: 2012

Жанр: драма, мелодрама, військовий, детектив

Країна: США

У цій мелодрамі сержант морської піхоти США Логан Тіболт повертається з чергового військового завдання в Іраку. Єдине, що дає йому сил до життя – фотографія незнайомої дівчини. Логану вдається знайти красуню. Він навіть влаштовується на роботу в собачий розплідник, яким керує родина дівчини. Між ним та Бет виникають почуття, однак чи переростуть вони у щасливі стосунки?

"Щасливчик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Усі радісні місця"

Рік: 2020

Жанр: мелодрама, драма

Країна: США

Вайолет Маркі – неймовірно красива дівчина, яка завжди була в центрі уваги. Та все змінила страшна автокатастрофа, в якій загинула сестра Вайолет. Дівчина постійно звинувачувала себе у смерті сестри й одного разу це відчуття провини загнало її на вершину дзвіниці, звідки збиралася скинутися.

Такі ж наміри був в Теодора, якого завжди недолюблювали, його всі уникали. Хлопець втомився жити, адже навіть не мав з ким поговорити. І зустріч на дзвіниці врятувала їх обох.

"Усі радісні місця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Коханець леді Чаттерлей"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама

Країна: Велика Британія, США

Завершує нашу добірку фільм, знятий на основі найвідомішого роману англійського письменника Девіда Лоуренса.

Нещаслива у шлюбі леді Чаттерлей зав'язує бурхливий роман і закохується до безтями в лісничого заміського маєтку її чоловіка.

"Коханець леді Чаттерлей": дивіться онлайн трейлер фільму