Розбивають серце та дарують надію: 3 видатні єврейські фільми, які має побачити кожен

Уже сьогодні, 11 вересня, єврейські громади по всьому світу відзначають Рош га-Шана. Це свято початку нового року, глибоких роздумів, прощення та духовного оновлення.

З цієї нагоди 24 Канал зібрав добірку визначних фільмів, які через гумор, драму та філософію розкривають багатство єврейської культури, традицій і незламності духу.

"Серйозна людина" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,0

Події розгортаються наприкінці шістдесятих років довкола професора фізики Ларрі Гопніка. Його звичне життя раптово розсипається на друзки. Дружина вимагає розлучення заради іншого чоловіка, син-підліток краде гроші на наркотики, а на роботі хтось пише анонімні записки. Заплутавшись у нескінченній низці випробувань, Ларрі вирушає до місцевих рабинів, аби знайти відповідь на вічне питання про сенс життя.

"Серйозна людина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять фірмовий чорний гумор братів Коенів, глибокі біблійні мотиви та бездоганну гру Майкла Сталберга. Водночас окремі рецензенти критикують фільм за надмірну похмурість і відкритий незрозумілий фінал.

"Скрипаль на даху" (1971)

Рейтинг IMDb – 8,0

Фільм розповідає про життя бідного єврейського молочника Тев'є в маленькому українському містечку Анатевка на початку ХХ століття. Головний герой щодня тяжко працює, щиро розмовляє з Богом і понад усе прагне видати заміж п'ятьох своїх доньок за законами пращурів. Однак дівчата одна за одною обирають власний шлях і закохуються всупереч усталеним канонам та волі свахи.

"Скрипаль на даху": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають теплу душевну атмосферу, легендарні музичні номери та вірність літературному першоджерелу. Втім, деякі кінокритики дорікають стрічці за затягнутий тригодинний хронометраж.

"Життя прекрасне" (1997)

Рейтинг IMDb – 8,6

Життєрадісний і романтичний італійський єврей Гвідо живе з коханою жінкою та разом з нею виховує маленького сина Джозуе. Щасливу ідилію родини руйнує Друга світова війна, коли батька разом із хлопчиком кидають до нацистського концентраційного табору. Щоб захистити дитину від страху й неминучої психологічної травми, Гвідо переконує сина, що все навколо – лише велика захоплива гра із суворими правилами.

"Життя прекрасне": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять акторську гру Роберто Беніньї, щирість фільму і його здатність викликати сльози крізь сміх. Водночас частина критиків засуджує автора за використання комедійних прийомів у зображенні жахів Голокосту.

Якщо ви є прихильником фільмів, заснованих на реальних подіях, та хочете дізнатись про них більше, то пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою.