Допоможуть розслабитися та відпочити: 3 фільми, які можна подивитися на вихідних

Що може бути кращим способом розслабитися після довгого робочого тижня, ніж затишно провести вихідні за переглядом фільмів. На думку психологів, кіномарафон може творити чудеса з вашим настроєм, допомагаючи забути про негатив навколо і приносячи у ваше життя такий необхідний підйом настрою.

Кіно 24 підготувало 3 фільми, які можна обрати для перегляду на вихідні. Тож хапайте попкорн і нехай магія кіно почнеться.

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"Каскадер"

За сюжетом, Джоді Морено (у виконанні талановитої Емілі Блант) береться за свою першу режисерську роль у кіно. Вона вкладає в проєкт все своє серце та душу, хоча й трохи нервує. На щастя, поруч з нею є Кольт (у виконанні чарівного Райана Ґослінґа), який постійно підтримує та підбадьорює її. Колись вони зустрічалися з Джоді, а нині просто працюють разом.

За сюжетом, чоловік є каскадером та дублює актора, який грає головну роль. Але коли цей артист таємниче зникає, мрії Джоді про завершення її дебютного фільму опиняються під загрозою. Не бажаючи сидіти склавши руки і спостерігати, як руйнується її кар'єра, Кольт береться за справу і приміряє роль детектива. Та чи вдасться йому розшукати зниклого актора і врятувати ситуацію?

"Каскадер": дивіться онлайн трейлер фільму

"Підвищення"

Цей фільм точно варто обрати для перегляду на вихідні, адже він подарує вам масу емоцій. Він розповість про енергійну дівчину Анну, яка живе у галасливому Нью-Йорку зі своєю сестрою та її хлопцем. Дівчина проводить дні, відвідуючи захопливі аукціони та відточуючи свої навички як стажер у першокласній компанії. Її кінцева мета – заслужити бажану рекомендацію Клер Дюпон, шанованої фігури у світі мистецтва.

Однак удача все ж повертається до Анни, коли впливова керівниця компанії пропонує їй роботу своєї асистентки і відправляє у відрядження до Лондона. Так, дівчині випала можливість летіти першим класом, де вона й перетинається з чарівним і заможним Вільямом. Щоб справити на нього враження, вона вигадує історію про те, що вона є директором престижної компанії. Та на цьому їхня історія не закінчується, адже у Лондоні їхні шляхи продовжують переплітатися, і Анна з усіх сил намагається зберегти "фасад" своєї брехні.

Крім того, щоб сподобатися Вільяму, вона ще й хоче справити враження на його матір, навіть якщо для цього доведеться сплести павутину брехні. Але чи не випливе цей обман назовні?

"Підвищення": дивіться онлайн трейлер фільму

"Супер Майк: Останній танець"

Втративши свій меблевий бізнес під час пандемії, колишній танцюрист Майк Лейн працює барменом і випадково знайомиться зі світською левицею Максандрою Мендозою на благодійному заході.

Та їхня зустріч не обійшлася лише словами привітання та щирими усмішками, адже жінка запропонувала Майку кілька тисяч доларів за виконання приватного танцю. Вже наступного ранку Мендоса пропонує хлопцю солідну суму, якщо він погодиться скласти їй компанію під час поїздки до Лондона як її творчий партнер. Прибувши до міста, Майк почне підготовку команди танцюристів до виступу в престижному театрі "Максандра". Та це не єдиний виклик, який постане перед ним...

"Супер Майк: Останній танець": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте стрічку, яка вам до вподоби, і насолоджуйтеся прекрасним відпочинком за переглядом чудового фільму. Приємного кіносеансу!