Наче сон, від якого не хочеться прокидатися: 4 фільми з казковими світами

Коли буденність надто виснажує, ми інстинктивно шукаємо схованку в ілюзіях та яскравих фантазіях. Наша редакція зібрала добірку фільмів, які допоможуть вам зануритися у стан глибокого релаксу та щирого дитячого захвату.

Після мандрівки такими химерними вимірами обов'язково залишиться приємний посмак світлої магії, пише 24 Канал.

"Лабіринт" (1986)

Рейтинг IMDb: 7,3

Юна дівчина вирушає у небезпечну подорож магічним лабіринтом, щоб врятувати свого маленького брата від короля гоблінів. Завдяки масштабним декораціям та унікальним лялькам ця подорож миттєво перетворюється на глибоко сюрреалістичний досвід. Під чарівний музичний супровід таку історію сприймаєш не як звичайний фільм, а ніби справді блукаєш чиїмось чужим сновидінням.

"Лабіринт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають новаторські візуальні ефекти творців та харизматичну гру Девіда Бові. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо нерівномірний темп розповіді та занадто простий сценарій.

"Велика риба" (2003)

Рейтинг IMDb: 7,9

У пошуках правди дорослий син намагається розплутати неймовірні фантастичні історії свого батька. Зрештою на екрані розгортається справжній вибух яскравих кольорів із надзвичайно дивакуватими персонажами. Така мальовнича південна казка м'яко огортає теплом та надовго залишає після себе щемливу ностальгію.

"Велика риба": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають фірмовий візуальний стиль режисера та зворушливу сімейну драму. Втім, кіноексперти критикують стрічку за те, що візуал іноді переважає над глибиною розвитку персонажів.

"Таємний сад" (1993)

Рейтинг IMDb: 7,3

Після переїзду до суворого дядька в Англію осиротіла дівчинка випадково знаходить занедбаний маєтковий сад. Разом із розквітом природи поступово оживають і душі головних героїв, даруючи глядачеві стан цілковитого спокою. Тож цей медитативний та естетичний досвід легко наповнить вас світлом.

"Таємний сад": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі IMDb рецензенти відзначають розкішну операторську роботу та дбайливе ставлення до класичного роману. Однак кіноексперти критикують стрічку за повільний розвиток подій, який може здатися нудним сучасному глядачеві.

"Пісня моря" (2014)

Рейтинг IMDb: 8,0

Заради порятунку магічних істот від стародавньої чаклунки ірландський хлопчик та його німа сестра відправляються у незвідану далечінь. Оскільки всю анімацію ретельно намалювали від руки в акварельному стилі, кожен кадр тут заворожує своєю атмосферою. До того ж ця містична історія нагадує старовинну кельтську книгу, від якої віє приємною меланхолією.

"Пісня моря": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають бездоганну мальовану стилістику та глибоке розкриття ірландської міфології. Водночас кіноексперти критикують стрічку за дещо заплутану містичну лінію, яка може виявитися складною для сприйняття дітьми.

Якщо вам хочеться продовжити мандрівку іншими вимірами та отримати ще більше насолоди, радимо також переглянути добірку атмосферних фільмів про справжню магію.