Уже не "Корона": 10 фільмів і серіалів на Netflix, які українці дивляться найчастіше

Netflix оновив традиційний щотижневий рейтинг фільмів і серіалів, які є найпопулярнішими серед українців зараз. Тепер у списку є більше новорічних і різдвяних стрічок.

Яких саме – розповімо далі. Обирайте ті, які ще не бачили, та переглядайте разом із сім'єю.

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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні

Два тижні поспіль найрейтинговішим був 6 сезон "Корони", однак тепер українці надають перевагу новій комедії "Готові". За сюжетом, команда спецпризначенців святкує зрив смертельно небезпечної змови в Місті гріхів. Але коли у Вегасі з'являється реальна загроза, їм доведеться швидко протверезіти.

Зазначимо, що цей серіал має вікові обмеження – 18+.

"Готові": дивіться онлайн трейлер серіалу

Більше проєктів у рейтингу:

"Корона", 6 сезон;

"Поганий хірург: Любов під скальпелем", 1 сезон;

"Гра в кальмара: Випробування", 1 сезон;

"Все те незриме світло", мінісеріал;

"Падіння дому Ашерів", 1 сезон;

"Перші дні", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон;

"Ненавиджу Різдво", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші фільми Netflix серед українців

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Серед фільмів минулого тижня найчастіше переглядали нову сімейну комедію "Родинний обмін". Події відбуваються за кілька днів до Різдва, коли рідкісна подія космічного масштабу змушує батьків помінятися тілами з їхніми дітьми-підлітками. У той час вдома настає хаос.

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

Більше проєктів у рейтингу:

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Лео", 2023 рік;

"Найкраще. Різдво. У житті!", 2023 рік;

"Ґрінч", 2018 рік;

"Поганці", 2022 рік;

"Світ Юрського періоду 3: Домініон", 2022 рік;

"Вбивця", 2023 рік;

"Незабутнє Різдво", 2022 рік;

"Щоденник Ноель", 2022 рік.

Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix