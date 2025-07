Звук і музика швидкості: як створювався культовий саундтрек до стрічки "F1: ФІЛЬМ"

У фільмі "F1: ФІЛЬМ" звук і музика відіграють не другорядну, а провідну роль. Режисер Джозеф Косинські та продюсер Джеррі Брукгаймер залучили найкращих фахівців індустрії.

Від володаря Оскара Гарета Джона до легендарного композитора Ганса Ціммера – усіх їх залучили, аби передати потужність, емоцію і динаміку Формули-1 через звук і музику. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо подробиці створення стрічки.

Як створювався саундтрек до стрічки "F1: ФІЛЬМ"

Немає нічого подібного до того, щоб побувати на Гран-прі Формули-1 наживо. Так, її цікаво дивитися, але, можливо, ще цікавіше – її чути. Рев двигуна, коли болід мчить прямою, з підвищенням і зниженням тону, коли він пролітає повз тебе, або гарчання коробки передач – ВРУМВРУМВРУМ, коли пілот швидко переходить на нижчі передачі перед поворотом – і ти буквально відчуваєш, наскільки це потужно.

Звук – це половина досвіду, а може, й більше. Ми встановили мікрофони на справжні боліди, щоб передати, як звучить і відчувається тисяча кінських сил. І оскільки машина Red Bull звучить інакше, ніж болід Ferrari, а той – інакше, ніж Mercedes, ми доклали максимум зусиль, щоб записати звук від багатьох команд,

– каже режисер Джозеф Косинські.

Звуковим мікс-інженером фільму став Гарет Джон – володар Оскара за звук до "Дюна: Частина друга". Хоча він не був фанатом автоспорту до цього проєкту, тепер каже:

Формула-1 відкрила мені очі на те, наскільки це шалено. "F1: ФІЛЬМ" – найскладніша робота в моїй кар'єрі з погляду звуку. У кіно знімальна група звикла працювати в контрольованих умовах: усе ізольовано, тиша, повний контроль. А от справжній трек F1 – це повна протилежність. Ворожий простір: гучний, насичений радіоінтерференцією, яка заважає мікрофонам.

Як працювати в такому хаосі? Джон відповідає, що потрібно дуже багато підготовки, трохи удачі – і часом просто діяти навмання.

Мета була одна – захопити максимально автентичне звукове середовище: від болідів до піт-стопу й глядачів. Все це – аби глядач буквально занурився у звуковий шторм, яким є гоночний вікенд Формули-1.

Над саундтреком працювали Ганс Ціммер і його співавтор Стів Маццаро, з якими Косинські вже співпрацював над "Топ Ґан: Меверік".

За словами Стіва, Формула-1 – це поєднання минулого й майбутнього: багата історія й ультрасучасні технології. Він кинув Гансу виклик: створити музику, яка поєднає обидва світи – оркестровий та електронний. Ціммер створив гібридний саундтрек: синтезатори + оркестр.

Для мене оркестр – це людина, яка сидить у машині. А електроніка – це сама машина,

– пояснює композитор.

Після розмов із Льюїсом Гамільтоном, семиразовим чемпіоном Формули-1, який долучився до створення стрічки, Ціммер захотів відобразити це переживання звуком.



"Це вплинуло на те, як я написав теми, як вони звучать, на їхню грацію, силу й красу. Електронна музика ідеально підходила. Вона непередбачувана, як і самі гонки: ти ніколи не знаєш, що буде далі. Це дозволяє тримати глядача в напрузі", – каже він.



BRAD PITT as Sonny Hayes in Apple Original Films’ “F1® The Movie,” a Warner Bros. Pictures release / Фото Courtesy Warner Bros. Pictures / Apple Original Films

У записі взяли участь гітарист Тім Генсон та інші музиканти з команди Ціммера. Це вже тринадцята співпраця Ціммера й Брукгаймера, починаючи з "Днів грому".

Продюсер Брукгаймер каже, Ганс зміг зловити цей симбіоз людини й машини. Він створив музику, яка не заглушає звук болідів, а підкреслює його – і робить його поетичним.

Команда фільму та Apple активно працювали з продюсерами Максом Мартіном і Майком Ронсоном, щоб зібрати пісенний саундтрек, які зроблять стрічку ще емоційнішою та драйвовішою. Разом із режисером, продюсером Джеррі Брукгаймером та командою фільму вони обирали виконавців і треки, що відображають енергію, характер, сюжетну лінію та атмосферу світу F1.

Ми хотіли створити щось, що водночас поглиблює емоційність фільму та є витонченим продовженням Всесвіту Формули-1. Наша мета – підкреслити емоції, зробити історію ще більш живою й масштабною,

– додає Тейлор.

До саундтреку увійшли: Rosé (BLACKPINK), Doja Cat & Don Toliver, Ed Sheeran з Dave Grohl і John Mayer, Tate McRae, Burna Boy, Tiesto ft. Sexy Red, Raye, Dom Dolla, Obongjayar, Chris Stapleton, Roddy Ricch, Pawsa, Peggy Gou, Madison Beer, Mr. Eazi, Darkoo, Myke Towers.

Пісні не просто "гарно лягли" на сцену – вони втілюють настрій і психологію героїв.

Завдяки зусиллям команди фільму, звукорежисерів, композиторів і виконавців, "F1: ФІЛЬМ" не просто показує перегони – він дозволяє їх почути та відчути. І саме тому ця стрічка не просто має неймовірний візуал, а й звучить так само. Дивіться вже у кіно!