Найкращий серіал про вампірів усіх часів, який отримав статус культового
Шанувальники вампірської теми точно одразу зрзуміли, що мова йде про серіал "Щоденники вампіра" від якого фанатіли всі. Ця історія подарувала багато емоцій, а головні герої досі залишаються у серці.
Чого ж тільки варті брати Сальваторе та Елена Гілберт, які пережили і горе, і радість, пише 24 Канал. Та для шанувальників Ніни Добрев і Пола Веслі є хороші новини, актори знову возз'єднаються у новому сералі.
Серіал "Щоденники вампіра" – що про нього відомо?
Серіал виходив упродовж 2019 – 2017 років. За вісім років він став одним із найуспішніших молодіжних фентезі-проєктів американського телебачення.
Кількість сезонів: 8
Кількість серій: 171 (тривалість однієї близько 40 – 43 хвилини)
Рейтинг IMDb: 7,7
У головних ролях:
- Ніна Добрев – Елена Гілберт / Кетрін Пірс;
- Пол Веслі – Стефан Сальваторе;
- Єн Сомерхолдер – Деймон Сальваторе;
- Кет Грем – Бонні Беннет;
- Кендіс Кінг – Керолайн Форбс;
- Зак Регі – Метт Донован;
- Майкл Тревіно – Тайлер Локвуд;
- Джозеф Морган – Клаус Майклсон.
Серіал заснований на однойменній серії книжок американської письменниці Лізи Джейн Сміт. Однак уже після першого сезону сюжет почав сильно відрізнятись від книг. Автори змінили зовнішність і характери деяких героїв, вигадали нових персонажів і створили окремі сюжетні лінії, яких у романах не було.
Усе починається з містечка Містік-Фоллз, яке ховає у собі багатовікові таємниці. Воно населене вампірами, відьмами, перевертнями та іншими істотами. Після трагічної загибелі батьків, школярка Елена Гілберт знайомиться зі Стефаном Сальваторе. Згодом вона дізнається, що хлопець – вампір, а його старший брат Деймон також повертається до міста. З цього і починається історія кохання, дружби, зрад і боротьби за виживання, яка з кожним наступним сезоном відкриває нові секрети родини Сальваторе, Майколсонів і самого Місті-Фоллз.
"Щоденники вампіра": дивіться онлайн трейлер серіалу
Цікаві факти
- Ніна Добрев залишила основний акторський склад після шостого сезону, але повернулась до своєї ролі для фінального епізоду серіалу.
- Пол Веслі, Зак Регір і Майкл Тревіно проходили прослуховування на роль Деймона, але зрештою отримали інших персонажів.
- Через довгий пошук актора на роль Клауса сценаристи створили персонажа Елайджу, якого у книжках не існувало.
- Популярність "Щоденників вампіра" призвела до появи двох успішних спін-оффів – "Первородні" та "Спадщина".
Нагороди
Загалом серіал отримав 39 перемог і був номінований на понад 100 номінацій на різних преміях.
Чому варто подивитись цей серіал?
- Захопливий сюжет, який поєднує романтику, містику, драму й пригоди.
- Харизматичні персонажі, багато несподіваних сюжетних поворотів та яскраві антагоністи.
- Детально продуманий світ вампірів, відом, перевертнів та інших істот.
- Серіал став культовим для покоління 2010-х років і досі має величезну кількість прихильників.
А ще цікаво, що Кендіс Кінг, яка зіграла у "Щоденниках вампіра", втретє стала мамою. Її другий чоловік також знявся у цьому містичному серіалі.