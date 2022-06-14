"Шок і страшне горе": українські режисери та актори вшанували пам’ять Романа Ратушного

На Ізюмському напрямку у війні Росії проти України загинув відомий київський активіст Роман Ратушний. Сталося це 9 червня. Представники української кіноіндустрії вшанували пам’ять загиблого.

Як повідомляє 24 канал, Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року в Києві. Він був сином письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного. Його тіло вдалося забрали на підконтрольну територію лише у ніч на 13 червня.

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Роман Ратушний загинув у боях за Україну

Зазначимо, коли росіяни вдерлися на наші землі, Ратушний став добровольцем і долучився до лав Сил оборони України, створив підрозділ "Протасового Яру". Спершу він захищав Київ, згодом брав участь у деокупації населених пунктів Сумської області.

З початку квітня Ратушний боровся за Україну у Харківській області, зокрема в Ізюмському районі, у розвідувальному взводі 2 мотопіхотного батальйону 93 окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр".

Роман загинув 9 червня 2022 року на Ізюмському напрямку на Харківщині.

Спогади про Романа Ратушного

Ірина Цілик, режисерка стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Роман – один із тих, про кого я нескінченно думала ці місяці: тільки не він, тільки не він, це було б занадто... Такий шок і таке страшне горе від звістки про його загибель на фронті. Немає слів, якими можна було б зараз підтримати його маму і тата. Всі слова взагалі безсилі! Вони не захищають від російських куль і ракет найкращих, найсвітліших, найсміливіших, найперспективніших. Це горе від втрат наших найкращих людей якесь бездонне, від нього нікуди не сховаєшся, хочеться вити та гризти зубами землю. А потім я знову і знову думаю про маму Роми, і мені ще більше перехоплює дух. Світланко…

Я пам'ятаю їх у Криму 16 років тому – засмаглі мама і двоє хлопчаків на каменях Сімеїзу. Де цей Крим, де ці молоді безтурботні ми? Війна і не думає завершуватися, наші діти ростуть, воюють, деякі гинуть як герої. Ні, це неможливо прийняти.

Світла пам'ять Роману. Сміливий воїн, розумний красивий молодий чоловік, киянин, активний захисник Протасового Яру, син Світлани Поваляєвої й Тараса Ратушного. 24 роки…

Не пробачу ніколи. Хай Росія здохне в страшних муках".



Роман Ратушний / Фото з фейсбуку Ірини Цілик

Наталка Ворожбит, режисерка фільму "Погані дороги"

"Я пишалася, що живу в один час з Романом Ратушним. Я відчувала себе захищеною, коли він захищав наш Протасів Яр, відчувала надію, коли він захищав Україну. Я хвилювалась за нього, усвідомлюючи його незамінність. Таких дуже мало, таких одиниці, один він такий. Тепер відчуваю холод по спині, ніби миттєво створився протяг. Що відчувають близькі – не можу навіть уявити. Банальні слова про найкращих, про синів України, про горе і героїзм, про пам'ять і приклад... Все не те. Немає більше Роми Ратушного".

Олег Сенцов, режисер кримінальної драми "Носоріг"

"На Сході загинув Роман Ратушний. Спочивай з миром, наш Герой...".



Роман Ратушний / Фото з фейсбуку Олега Сенцова

Ірма Вітовська-Ванца, акторка ("Коза Ностра", "Смак свободи", "Мої думки тихі")

"Загинув далеко від Тебе, Києве…, але загинув за Тебе…"

Роман Ратушний. Постійний в принципах, гідності та сильний Духом… Хай Господь і архангел Михаїл зустрінуть в любові, Тебе.

Співчуття рідним, друзям… Svitlana Povalyaeva, Ти виростила Велику людину… Обіймаю Тебе та в скорботі разом…

Назавжди в серці".



Роман Ратушний / Фото з фейсбуку Ірми Вітовської

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