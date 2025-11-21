Легендарний мультфільм, який можна подивитись всією сім'єю у вечір п'ятниці

Наближається довгоочікуваний вечір п'ятниці та вихідні, тож варто обрати стрічку, яка стане ідеальним доповненням для сімейного вечора. Якщо ви плануєте провести час із рідними, чудовим варіантом може стати перегляд мультфільму "Шрек назавжди".

За останній тиждень його активно переглядають українці по всьому світу, тож він увійшов до числа найпопулярніших стрічок на платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про деталі фільму.

Радимо Одразу 2 українські серіали стали найпопулярнішими на Netflix

Чому варто дивитись мультфільм "Шрек назавжди" всією сім'єю?

Мультфільм, який ідеально підійде для перегляду дорослим і дітям, – це легендарна стрічка під назвою "Шрек назавжди". Прем'єра відбулася у 2010 році, але мультфільм досі залишається одним із найпопулярніших на стримінгових платформах. Зокрема, зараз на Netflix його активно переглядають українці, тож він потрапив у рейтинг топ-10 найпопулярніших фільмів.

У центрі сюжету зелений велетень, який уже врятував принцесу, одружився та став батьком трійнят. Час іде, і Шрек поступово перетворився на надто домашнього сім'янина.

"Шрек назавжди": дивіться онлайн трейлер мультфільму

Щоб повернути собі колишній запал, він укладає угоду з підступним Румпельштильцхеном. Але хитрий карлик має власні плани, і все йде зовсім не так, як Шрек очікував. У результаті він опиняється у зовсім іншій версії Далекого-далекого королівства та дізнається, яким було б життя, якби він ніколи не існував.

Радимо Не тільки "Франкенштайн": 3 найновіші трилери на Netflix, які стали фаворитами українців

Які українські серіали можна подивитись на Netflix?

Якщо ж ви справжній фанат українського кіно, вам варто звернути увагу на нові українські серіали, які стали найпопулярнішими на Netflix за останній тиждень. Це серіали "Прикордонники" та "Вітя".



Українські серіали на Netflix / Фото FilmUa

Крім того, 26 листопада на платформі відбудеться прем'єра українського фільму "Каховський об'єкт". Тож, якщо ви хочете зануритися в український кінематограф, обирайте для перегляду саме ці стрічки та будьте впевнені, що ви не прогадаєте.