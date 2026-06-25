Син Девіда Бекхема дебютує у фільмі разом із легендою французького кіно – відома дата прем'єри

У родині Бекхемів, схоже, вже стало традицією не зупинятися на одній професії. Після модельної кар'єри Ромео Бекхем вирішив спробувати себе в кіно – і стартує одразу з повнометражної романтичної драми.

Як повідомляє Variety, 23-річний син Девіда та Вікторії Бекхемів дебютує у фільмі Forty Love, режисером якого став відомий фешн-фотограф П'єр-Анж Карлотті. Для нього ця стрічка також стане першою режисерською роботою.



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Ромео Бруклін у новому кіно/ © 2026 CHI-FOU-MI PRODUCTIONS – STUDIOCANAL – MANNA STUDIOS



Компанію Бекхему на екрані складуть Поль Кіршер, Гійом Кане, Бенжамен Вуазен та легендарна Катрін Деньов. Музику до фільму створюють американська співачка 070 Shake та композитор Йохан Ленокс.

Про що фільм

Ромео зіграє харизматичного суперника перспективного тенісиста Саші Галло. Саме його поява переверне життя головного героя: боротьба за титул несподівано поступиться місцем боротьбі з почуттями. Як зазначають творці фільму, найнебезпечнішим суперником для спортсмена стане не опонент на корті, а... кохання.

Що відомо про модельну кар'єру Ромео Бекхема

До речі, для Ромео це не перший вихід у світ. До акторського дебюту він кілька років працював моделлю та співпрацював із такими брендами, як Yves Saint Laurent і Balenciaga. Тож камери для нього – справа звична. Залишається лише з'ясувати, чи виявиться кінокритика такою ж прихильною, як модна індустрія.

Коли відбудеться прем'єра фільму

Прем'єра Forty Love у французькому прокаті відбудеться 25 листопада.

Також нещодавно Девід Бекхем отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді: "День, який ніколи не забуду".

