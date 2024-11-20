Мовний скандал у театрі "Сузір'я": акторка у виставі говорить російською

У київському театрі "Сузір’я" розгорівся мовний скандал, який привернув увагу громадськості. Причиною конфлікту стало те, що акторка в одній з вистав говорить російською мовою. Це стало предметом обговорення після показу вистави "Постіль брати будете?".

Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на офіційний телеграм-канал видання Київ 24. Після інциденту засновник театру Олексій Павлович Кужельний виступив з поясненням щодо позиції театру.

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Мовний скандал у театрі "Сузір'я": що сталося

У київському театрі "Сузір'я" розгорівся мовний скандал, після того, як акторка в одній з вистав розмовляє російською мовою, а до кінця постановки переходить на українську. Це викликало обурення у великої частини громадськості, яка не сприйняла використання російської мови в театральній постановці.

Уповноважений з питань мовної політики Тарас Кремінь прокоментував ситуацію в етері Київ 24. Він зауважив, що хоча використання російської мови в контексті вистави може бути обґрунтоване творчими мотивами, згідно з чинним законодавством України адміністрація театру зобов'язана заздалегідь попереджати глядачів про наявність російської мови в постановках.

Відреагував на скандал і засновник театру Олексій Павлович Кужельний. Він пояснив, що сенс вистави полягає у тому, що головна героїня, російськомовна жінка, через свою закоханість починає переходити на українську мову. Кужельний зазначив, що такі історії є важливими, адже в реальному житті їх має ставати все більше. За його словами, роль театру полягає в тому, щоб тактовно допомагати зрусифікованим людям позбавлятися комплексів і переходити на рідну мову.

Можу погодитися, що сьогодні можна збільшити й пришвидшити процес опанування мови героїнею, але ніяк не можна знівелювати її стартову позицію. Те, що артистам театру Франка легше говорити українською, пояснювати не потрібно (адже актори Володимир Коляда та Валентина Ілляшенко все життя працюють у театрі ім.І.Франка). Ще одне – здається, не всі, хто висловлюється, бачили виставу. Не в гніві єднаймося, а в повазі й порозумінні наша сила. Ми врахуємо думку вдумливого глядача,

– йдеться у повідомлення Олексія Кужельного.

Окрім цього, засновник театру Олексій Павлович Кужельний висловив свою прикрість з приводу того, що багато глядачів покинули театр одразу після вистави, не залишившись для обговорення. Саме там він планував донести до аудиторії ідею вистави та пояснити творчий задум, пов'язаний з використанням російської мови у постановці.