Скарлетт Йоганссон – 40 років: 4 найкращі фільми з королевою драми й номінанткою Оскара

Скарлетт Йоганнссон – одна з найвизначніших акторок свого покоління. Успіх у кіно приніс їй дві номінації на Оскар. Йоганссон також бездоганно доповнила кіновсесвіт Marvel, після чого отримала зірку на Голлівудській алеї слави.

Скарлетт Йоггансон, яка продовжує зніматися у багатьох фільмах і ще надовго залишиться у центрі уваги, сьогодні святкує день народження. 22 листопада акторці виповнилося 40 років. З нагоди ювілею 24 Канал зібрав одні з найкращих фільмів Скарлетт Йоганссон.

Цікаво 5 шикарних трилерів 2024 року, які мають подивитись найсміливіші кіномани

"Шлюбна історія"

У центрі сюжету – сімейна пара, яка проживає не найкращий період. Ніколь та її чоловік Чарлі розуміють, що все ще мають почуття одне до одного та дуже люблять їхнього сина, але постійні драми та сварки їх виснажують. Розлучення перетворюється на справжню війну між героями та боротьбу за опікунство над сином. Щодня ситуація стає все більш напруженою.



Скарлетт Йоганссон у кіно / Кадр з фільму

Скарлетт Йоганссон втілила головну жіночу роль в одній з емоційно найскладніших драм останнього десятиліття. У цьому фільмі акторка отримала можливість продемонструвати повний спектр своїх акторських здібностей.

"Труднощі перекладу"

Американський актор Боб Гарріс прилітає в Токіо, щоб знятися в рекламі місцевого віскі. Він має чимало досвіду позаду й байдуже пливе за течією. У чужій країні він страждає від безсоння, тож рятується від цього у готельному барі. Там він знайомиться з Шарлоттою, яка приїхала в Японію з чоловіком. Там вони знаходять спільну мову й почуваються немов споріднені душі.



Скарлетт Йоганссон у кіно / Кадр з фільму

Цей фільм став визначальним у кар'єрі Скарлетт Йоганссон, адже саме після нього стався прорив. Крім того, акторці та її партнеру Біллу Мюррею вдалось показати справжню хімію на екрані.

"Вона"

Мелодрама розповідає історію письменника Теодора Туомблі, у якого безліч проблем. Зокрема, попереду його чекає розлучення з коханою дружиною. Щоб впоратися з самотністю, Теодор вирішує придбати операційну систему, в основі якої – штучний інтелект, який швидко навчається та переймає мислення господаря. Особистість співрозмовниці з того боку екрана називається Самантою. З часом Теодор починає відчувати до неї почуття.



Фільм "Вона" / Кадр з фільму

Скарлетт Йоганссон відіграла головну роль як голос штучного інтелекту. Цікаво, що цей фільм 2013 року немов випередив майбутнє і показав нинішні реалії. Попри те, що акторки немає не екрані, саме її голос зробив цю роль ключовою. Скарлетт передавала неймовірні емоції самим лише голосом і це причина, чому її робота у фільмі є однією з найкращих.

"Кролик Джоджо"

Події фільму розгортаються в період Другої світової війни. 10-річний хлопчик Йоганнес дуже хоче стати членом нацистської партії. Після того, як зник його батько, у голові поєдналися образи тата й Адольфа Гітлера. Раптом хлопчик розуміє, що в його будинку переховується дівчина-єврейка. Це стає випробуванням для Йоганнеса.



Скарлетт Йоганссон у кіно / Кадр з фільму

Роль другого плану Розі Бетцлер принесла Скарлетт Йоганссон номінацію на Оскар. Цей фільм за успіхом зрівнявся з "Месниками", "Джокером" та багатьма іншими.