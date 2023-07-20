Що буде з українським дубляжем в кіно: у законопроєкт про статус англійської мови внесли зміни

З законопроєкту “Про застосування англійської мови в Україні” прибрали всі норми щодо кіно і телебачення. Тепер він не містить пунктів про скасування дубляжу українською мовою та показ фільмів іноземною.

Про відповідні зміни повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, пише 24 канал.

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Комітет вніс зміни до скандального законопроєкту

Законопроєкт щодо статусу англійської мови більше не містить вимог демонструвати іноземні фільми без дубляжу. Зокрема, також прибрали й інші норми, що стосувалися кіно і телебачення.

Євгенія Кравчук заявила, що Комітет прислухався до зауважень громадських організацій та експертів щодо ризиків в питанні захисту української мови.

Саме тому ми вилучили вимогу про обов’язкову демонстрацію без українського дубляжу фільмів, мовою оригіналу яких є англійська. Саме у такій версії законопроєкт потрапить на розгляд до сесійної зали,

– повідомила Євгенія Кравчук.

Зокрема, з законопроєкту "Про застосування англійської мови в Україні" повністю прибрали такі вимоги:

вимога демонстрування англомовних фільмів у кінотеатрах мовою оригіналу;

зміни до закону про кінематографію;

зміни до закону про державну мову в частині кіно;

зміни до закону про медіа про зниження квоти україномовних програм.

Важливо! В ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що компроміс не повпливає на програму підвищення якості володіння англійською мовою.

Комітет рекомендує прийняти законопроєкт у першому читанні. Решта дискусій відбуватиметься до другого читання.

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