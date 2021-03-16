Рахунок на мільйони: скільки "Скажене весілля 3" зібрало у прокаті

Українська комедія "Скажене весілля 3" транслюють у кіно з 25 лютого 2021 року. За цей час стрічка зуміла зібрати чималу суму, яку автори проєкту вирішили не тримати у секреті.

Вже майже 267 тисяч кіноманів в Україні переглянули "Скажене весілля 3" на великому екрані. Це принесло авторам комедії касові збори в понад 25 мільйонів гривень, чим залюбки похизувався актор і продюсер фільму Юрій Горбунов. В інстаграмі він наголосив, що дистриб'ютори не порушували карантинних обмежень, тому стрічка транслювалась із заповненням залів на 50%.

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"Скажене весілля" невтомно крокує країною! І жодні 50% залів не зупинили його! І ця переможна хода продовжується! Наша знімальна група і всі артисти робили можливе і не можливе, щоб фільм вас порадував і повеселив! І ми пишаємося тим, що нам це вдалося! І найголовніше – прокат продовжується! Ми чекаємо вас в кінотеатрах!" – запросив Юрій Горбунов.

Прокоментували успіх фільму і на офіційній фейсбук-сторінці "Скаженого весілля 3". Там додали, що українські глядачі отримали порцію позитиву на весь рік, що було одним із завдань авторів комедії.

"Вас багато, ви щасливі та заряджені позитивом на весь рік! А це означає, що зусилля продюсерів, режисерів, сценаристів, акторів і всієї знімальної команди були недаремні. Завжди раді старатися й дарувати скажене свято для своїх улюблених глядачів. А всіх, хто ще не бачив комедії, запрошуємо в кіно!" – наголосили представники фільму в мережі.

"Скажене весілля 3": коротко про фільм

За сюжетом, наймолодший син Середюків готується до весілля. Його обраницею стала донька циганського барона Рада. І, здавалось би, Василь та Галина Середюки вже мають досвід організації весілля, яке б залюбки самі зірвали, однак цього разу у подружжя будуть інші причини, щоб скасувати церемонію.

"Поверхнево здається, що все однакове. У "Скаженому весіллі 1" – темношкірий хлопець, у другому – старший, а у третьому, бо вона циганка. Але насправді є ще велика підводна течія, чому я хочу зірвати весілля. Після цього вже виникають проблеми з циганським табором. Але вони для мене, як для батька, другорядні", – заінтригував Назар Задніпровський в інтерв'ю 24 каналу.

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Зазначимо, що фільм "Скажене весілля 3" не зумів вразити всіх кіноманів. І хоч Любомир Левицький створив якісну картинку, сюжет все ж залишає чимало питань та бажає кращого.

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