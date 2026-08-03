Помер Скотт Гайлендс – зірка серіалів "Надприродне" та "Цілком таємно"

Днями світ кіно втратив ще одну помітну постать. Так, у 83-річному віці помер канадський актор Скотт Гайлендс.

Про смерть 83-річного Скотта Гайлендса повідомив його син Люк у своєму інстаграмі. У дописі він зворушливо назвав батька "актором, режисером, письменником, другом і справжнім життєлюбом".

Скотт Гайлендс помер у віці 83 років: що відомо про актора

Люк Гайлендс також зізнався, що родина переживає невимовний біль через втрату рідної людини.

Перш ніж з'явитися на великому екрані, Скотт Гайлендс багато років віддав театру. Справжнім проривом у кіно для нього стала трилер-драма 1969 року "Татусь вирушає на полювання". Згодом його фільмографія поповнилася стрічками "Дурні", "Землетрус" і "Гірко-солодке кохання".

Не менш насиченою була й телевізійна кар'єра зірки. Він активно знімався в популярних серіалах "Кунг-фу", "Диво-жінка", "Поліцейська історія" та "Волтони", здобувши репутацію універсального актора.

Окремою віхою в біографії Гайлендса стала головна роль детектива Кевіна О'Браєна в кримінальній драмі "Нічна спека". Актор працював у цьому проєкті з 1985 по 1989 рік. Серіал увійшов в історію як перше канадське драматичне шоу, яке під час прем'єри паралельно транслювали на американському телебаченні.

Після цього Гайлендс продовжував активно з'являтися на екранах, зігравши у таких відомих проєктах, як "Спіймати вбивцю", "Поліція Нью-Йорка", "Титанік", "Цілком таємно", "Зоряна брама: SG-1", "Візитери" та "Надприродне". Однією з його найпомітніших пізніх ролей стала участь у третьому сезоні драми "Фарго" у 2017 році, де він втілив Енніса Стассі – вітчима головної героїні Глорії Бергл.

Звістка про смерть актора викликала хвилю співчуття у мережі. Зокрема, шанувальники зірки згадують його яскраві роботи в "Нічній спеці" та "Землетрусі", вшановуючи пам'ять людини, яка присвятила все своє життя кінематографу.

Відомо, що у Скотта Гайлендса залишилися дружина Вероніка, син Люк і донька Ребекка.

До речі, днями світ сколихнула звістка про смерть Вінсента Пасторе – зірки серіалу "Клан Сопрано".