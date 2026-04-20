Ідеальна альтернатива: що подивитись онлайн безплатно, поки чекаєте "Парочку слідчих"

Український детективний серіал "Парочка слідчих" – один із найочікуваніших проєктів цієї весни. Уже 27 квітня відбудеться прем'єра другого сезону, на яку з нетерпінням чекають глядачі.

Поки ж інтрига зростає, варто звернути увагу на альтернативу, яка допоможе приємно провести час. У матеріалі 24 Каналу ми рекомендуємо серіал "Слідча", що може стати гідною заміною.

Чому варто дивитись серіал "Слідча"?

Український серіал "Слідча" варто подивитися всім шанувальникам вітчизняного кіно та детективного жанру. Якщо вам сподобалася "Парочка слідчих", цей проєкт також може вас зацікавити. Як і в "Парочці слідчих", у кожному епізоді розгортаються нові злочини, які команда детективів поступово розкриває.

"Слідча": дивіться онлайн анонс серіалу

Сюжет серіалу "Слідча" зосереджений навколо Асі Ясинської. Вона переїжджає зі столиці до невеликого містечка, де починає працювати слідчою та боротися за справедливість. Водночас героїня намагається розібратися у власному житті та знайти відповіді після втрати близької людини.

Головні ролі виконали Анастасія Цимбалару, Влад Нікітюк, Валентин Томусяк, Ярослав Шахторін та інші.

Серіал налічує 16 епізодів, а подивитись стрічку можна онлайн безплатно на YouTube.

Прем'єра скоро: що відомо про нові епізоди "Парочки слідчих"?

Прем'єра другого сезону серіалу "Парочка слідчих" відбудеться 27 квітня 2026 року.

До своїх ролей повернуться українські актори Юлія Буйновська та Костянтин Октябрський.

Також у серіалі з'явиться нова акторка Тетяна Злова, яка зіграє Оксану – колишню однокурсницю Софії. Її героїня може привнести у сюжет нові повороти та водночас переслідувати власні амбіції, прикриваючись доброзичливістю.

Творці вже оприлюднили чимало анонсів, які інтригують прихильників серіалу.

Тож дочекайтеся прем'єри, а поки – перегляньте стрічку "Слідча".