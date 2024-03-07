"Смачна" прем'єра вже в кіно: вийшов новий український фільм, який доводить, що мрії здіснюються

В Україні відбулася прем'єра фільму "Смак свободи". Це історія, яка нагадає кожному про важливі цінності в житті.

Читайте в матеріалі, про що сюжет нового українського фільму, хто в головних ролях, що стало надхненням для створення стрічки. Крім того, вас чекають цікаві факти щодо закадрових моментів цієї романтичної кінокартини.

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Фільм "Смак свободи": що відомо про стрічку

Авторки сценарію: Олена Моренцова-Шулик та Олександра Вітязєва

Режисер-постановник: Олександр Березань

У ролях: Ірина Кудашова, Ірма Вітовська, Костянтин Темляк, Томаш Собчак, Тетяна Малкова, Римма Зюбіна, Віктор Стороженко, Вадим Куценок, Діана Кузьмінова, Світлана Золотько, Павло Лі.

Зіркові камео: Джамала, Алекс Якутов, Вікторія Маремуха, Алла Костромічова, АСАФАТОV

Це романтична і мотиваційна історія про молоду дівчину – кухаря Варю, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе.

Мила, енергійна, дотепна, вона тікає якомога далі від дому у пошуку реалізації! Та неочікувана знахідка – книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко – змінює її життя назавжди!

"Смак свободи": дивіться онлайн трейлер фільму

Постать Ольги Франко стала натхненням для творців романтичної комедії "Смак свободи" – жінку зіграла Ірма Вітовська.

А книга авторки, "Перша українська загальнопрактична кухня", також з'явилася в кінострічці – вона виявилася справжнім скарбом для головної героїні Варі.

111 літрів борщу і 8 порізаних пальців: цікаві факти про створення "Смаку свободи"

Закадровий світ завжди цікавить глядачів не менше, аніж готова картинка на екрані. "Смак свободи" прочиняти для нас завісу у світ створення цього чарівного фільму.

Для відтворення в кадрі автентичної української кухні було використано:

111 літрів борщу з квашеними яблуками,

403 яйця,

367 вушок з білими грибами та чорносливом,

73 літри бурякового квасу,

52 кілограми борошна.

А на шляху до втілення ролей було:

8 порізаних пальців,

1 подолана фобія вогню.

Над сценами з їжею працювали:

3 фуд-стилісти,

3 шеф-кухарі.

Фільм уже чекає своїх глядачів в українських кінотеатрах. Не зволікайте, а хутчіше купляйте квитки на прем'єру у вашому місті.