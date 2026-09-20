3 видатні фільми з легендарною Софі Лорен, які назавжди змінили світовий кінематограф

20 вересня свій день народження святкує неперевершена Софі Лорен – володарка двох премій "Оскар" та визнана ікона італійського кіно. Її героїні вражають внутрішньою силою, гордістю та відданістю своїм почуттям.

24 Канал зібрав добірку відомих фільмів з участю Софі Лорен. Вони допоможуть відчути справжню магію класичного кінематографа та відкрити для себе вершини її акторського таланту.

"Чочара" (1960)

Рейтинг IMDb – 7,7

У часи Другої світової війни вродлива вдова Чезіра рятує свою 13-річну доньку Розетту від бомбардувань Рима. Жінка залишає власну крамницю та вирушає до рідного гірського селища, сподіваючись знайти там захист і спокій. Дорогою вона знайомиться з інтелігентним студентом Мікеле, який розділяє тягар їхньої подорожі. Однак жорстока реальність наздоганяє героїнь саме тоді, коли вони прямують назад до звільненого Рима.

"Чочара": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі захоплюються надпотужною та емоційною грою Софі Лорен. Водночас окремі кінознавці вказують на надмірну похмурість деяких сцен фільму.

"Шлюб по-італійськи" (1964)

Рейтинг IMDb – 7,4

Філумена Мартурано та Доменіко Соріано разом уже понад двадцять років, але чоловік не поспішає вести кохану під вінець. Коли він наважується на шлюб з молодою дівчиною, ображена жінка вигадує смертельну хворобу та вимагає вінчання біля свого ліжка. Одразу після церемонії Філумена раптово одужує й приголомшує новоспеченого чоловіка новиною про своїх трьох дорослих синів. Звістка про те, що один із хлопців – його рідна дитина, розпалює між подружжям хвилю конфліктів, за якими насправді ховається щире кохання.

"Шлюб по-італійськи": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики вихваляють незрівнянну хімію між Софі Лорен і Марчелло Мастроянні. Однак частина рецензентів говорить про схильність стрічки до театральної гіперболізації.

"Незвичайний день" (1977)

Рейтинг IMDb – 8,1

Події розгортаються 8 травня 1938 року в Римі, коли всі містяни йдуть на військовий парад на честь приїзду Адольфа Гітлера. У порожньому багатоквартирному будинку залишаються лише виснажена хатньою рутиною домогосподарка Антонієтта та самотній колишній радіоведучий Габріеле, якого переслідує фашистський режим. За лічені години вони знаходять одне в одному підтримку, яка назавжди ламає їхні звичні погляди на свободу та власну долю.

"Незвичайний день": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти високо оцінюють режисуру Етторе Сколи та здатність Софі Лорен відійти від звичного амплуа гламурної діви. Водночас деякі автори нарікають на надто повільний ритм розповіді та камерність фільму, що інколи нагадує телевізійну виставу.

А для любителів італійського кінематографа ми вже підготували добірку серіалів з високим рейтингом.