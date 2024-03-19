Залишили мене в колисці, – українка з "Голодних ігор" розповіла, як потрапила в США з дитбудинку

Софія Санчес народилась в Україні, проте її біологічні батьки відмовилися від неї через хворобу. Після року перебування в дитячому будинку у Дніпрі, її удочерила американська родина Дженніфер та Гектора Санчеса з Каліфорнії.

Навіть з синдромом Дауна, молода українка успішно працює в кіно, телебаченні та рекламі в США. Крім того, вона є моделлю, активісткою та художницею. Софія відверто розповіла про свою хворобу, а також про акторство.

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Софія Санчес відверто про біологічних батьків

Майбутні батьки помітили маленьку Софію на сайті Reece's Rainbow серед фотографій інших дітей-сиріт. Дженніфер та Гектор вже мали трьох синів, і наймолодший також мав синдром Дауна. Вони розповідають, що посмішка дівчинки зачарувала всю родину та надихнула їх прийняти її за дочку.

Біологічні батьки з України відмовились від Софії. Їх налякав діагноз, який вони почули від лікаря.

Я з України. Мої біологічні батьки були настільки налякані моїм синдромом, що боялись мати доньку. Вони не змогли вирішити це. Так, вони залишили мене у колисці разом з іншими дітьми,

– розповідає юна акторка.

Інтерв'ю Софії Санчес: дивіться відео

Дівчинка зізналась, що почувається іншою, але у цьому немає нічого страшного. Вона закликала усіх людей, яким трапляються такі обставини, не залишати своїх дітей, а допомогти їм почувати себе краще.

Попри те, що біологічні батьки відмовились від Софії, вона б хотіла познайомитись та поспілкуватись із ними. Зізнається, що сумує і впевнена, що вони також хвилюються, чи все у неї гаразд.

Софія Санчес підтримує Україну

Софія визнає, що дуже хвилюється за українців і молиться за нашу швидку перемогу. Вона відкрито обговорює війну, яка триває в Україні, і закликає іноземців допомагати.

На сторінці Софії можна також знайти публікації, що свідчать про її підтримку України. Однією з них є фотографія, зроблена на тлі українського прапора, з підписом: "Ми продовжуємо молитися за Україну!"

Українка стала голосом дітей з синдромом Дауна в Америці

Софія стала відомою в США завдяки відео, в яких вона розповідала про свій синдром Дауна. Дівчинка вважає його не страшним, а цікавим. Один з її відеороликів набрав понад п'ять мільйонів переглядів за перші два дні. У той момент, попри молодий вік, вона розуміла важливість своїх послань.

Через харизму, Софію запрошували для участі в рекламних кампаніях та фільмах. Її акторський дебют відбувся у віці шести років, у 2015 році.

Після успішного старту українка знялася у численних відомих проєктах у США. Однак міжнародне визнання вона отримала завдяки ролі у фільмі "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом, а також участі у приквелі "Голодні ігри: Балада про співочих пташок та змій", де зіграла роль Вуді.

Вона зізнається, що їй довелося багато працювати над собою, щоб вдало втілити ці емоційно насичені ролі. На 14-річну українку в Америці покладають великі надії й вона не збирається зупинятися на досягнутому.