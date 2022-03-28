Солідарні: як зірки висловлюють підтримку Україні на червоній доріжці Оскара

У Голлівуді розпочалась одна з найочікуваніших подій року – церемонія Оскар-2022. На червону доріжку почали прибувати перші зірки, чимало з яких одягнули на свої розкішні сукні та смокінги значки на знак підтримки України.

Знаменитості багато років залишались аполітичними на церемонії Оскар, проте цьогоріч війна Росії з Україною сколихнула мільйонів людей у світі. Сотні зірок закликали допомагати українським біженцям, а також звертались до українців з підтримкою та побажаннями перемоги.

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На червоній доріжці Dolby Theatre у Лос-Анджелесі такі зірки, як Бенедикт Камбербетч, Джейсон Момоа, Френсіс Форд Коппола, Денніс Ярд, Даг Гемфілл та інші зірки прикрасили свої образи символічними значками, брошками та аплікаціями із синьо-жовтими кольорами.



Бенедикт Камбербетч з дружиною на Оскарі-2022 / Фото Getty Images



Джейсон Момоа на червоній доріжці Оскара-2022 / Фото Getty Images



Режисер Френсіс Форд Коппола / Фото Getty Images



"Звукач" Даг Гемфілл / Фото Getty Images



Команда з фільму "Дюна" / Фото Getty Images



Деніс Ярд на червоній доріжці Оскара-2022 / Фото Getty Images



Кіномонтажер Джо Волкер / Фото Getty Images

