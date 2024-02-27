3 турецькі серіали з високим рейтингом, які має побачити кожен любитель східних пристрастей

Турецькі серіали – це той випадок, коли неможливо відірватись від екрана. Кожен кінолюб точно знає, що східні пристрасті й кохання неможливо з чимось порівняти.

Тому дивіться у списку Кіно 24 топ 3 турецькі стрічки, які має побачити кожен. Дивіться трейлери, читайте сюжети найкращих серіалів та обирайте для перегляду той, який заінтригував найбільше.

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"Запах полуниці"

Стрічка розповідає про кохання молодої та чарівної дівчини, на ім'я Асла, яка мріє стати видатною кондитеркою у всьому світі. Її шлях перетинається з Бураком, молодим і заможним чоловіком, який є найзавиднішим нареченим в Туреччині.

Їхнє перше знайомство виявилось не надто приємним – вони відчули взаємну неприязнь. Однак доля знову і знову зводитиме їх разом, і те, до чого приведуть ці постійні зустрічі, стане відомим у фіналі історії.

"Запах полуниці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вітер кохання"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Сюжет серіалу розгортається навколо старої ворожнечі між родинами Асланблей і Шадоглу. Від ненависті до кохання між головними героями драми, Міраном і Реян всього один крок. Молоді люди дійшли висновку, що полюбили одне одного назавжди. Проте порушити установлені правила та протистояти волі родини виявляється справжнім випробуванням. Цікаво, до чого це призведе.

"Вітер кохання": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Пані Фазилет та її доньки"

Пані Фазилет, втративши чоловіка, самостійно виховує двох своїх дочок. Весь її життєвий шлях пройшов у смутку, і зараз молодша донька, Едже, стала для неї надією на майбутнє. Однак найбільшою трудністю на шляху матері є старша дочка, Хазан. Навіть при своїй вишуканій красі вона поводиться так, як не належить жінці, і її відносини з матір'ю не є гладкими.

Сім'я Еймен, що має особняк на березі Босфору, являє собою багатий і впливовий клан. Одного разу їхні шляхи перетинаються з Фазілет і її дочками. Багатство Еймен перевершує мрії Фазілет. Після знайомства з ними життя не тільки Едже, але і Хазан змінюється, оскільки остання закохується в Сінана Еймена і це змінює їхнє життя назавжди.

"Пані Фазилет та її доньки": дивіться онлайн трейлер серіалу