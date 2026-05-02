Який блискучий український серіал подивитися, щоб розслабитися на вихідних

"Спіймати Кайдаша" – один із найулюбленіших серіалів українців. Прем'єра серіалу відбулась у 2020 році, а його сценаристкою та виконавчою продюсеркою стала Наталка Ворожбит.

Проєкт зняли за мотивами повісті Івана Нечуя-Левицького "Кайдашева сім'я", проте у сценарії Ворожбит є чимало змін. Більше про серіал розповість 24 Канал.

Про що серіал "Спіймати Кайдаша"?

Події серіалу розгортаються протягом 2005 – 2014 років. У центрі сюжету – вже знайома сім'я Кайдашів: подружжя Омелька та Марусі, їхні сини Карпо та Лаврін, а також невістки Мотря та Мелашка.

Протягом серіалу діти та батьки постійно сваряться між собою. Ситуація загострюється, коли розпочинається Революція Гідності та війна на Сході України. Зокрема, у поглядах розходяться брати Карпо та Лаврін.

Серіал настільки полюбився українцям, що вони чекали на другий сезон. Проте Наталка Ворожбит та актори неодноразово наголошували, що продовження "Спіймати Кайдаша" не буде.

Хто знявся у серіалі?

Головні ролі у серіалі зіграли:

Віктор Жданов – Омелько Кайдаш

– Омелько Кайдаш Ірина Мак – Маруся Кайдашиха

– Маруся Кайдашиха Тарас Цимбалюк – Карпо Кайдаш

– Карпо Кайдаш Григорій Бакланов – Лаврін Кайдаш

– Лаврін Кайдаш Антоніна Хижняк – Мотря

– Мотря Дарина Федина – Мелашка

– Мелашка Юлія Врублевська – Тетяна, сусідка Кайдашів

До акторського складу також долучилися: Роман Ясіновський, Олена Галл-Савальська, Христина Федорак, Любов Колесникова, Ніна Набока, Ярослав Безкоровайний та інші.

Головні актори серіалу "Спіймати Кайдаша" / Фото СТБ

Серіал "Спіймати Кайдаша" складається всього з 12 серій, які тривають близько 50 хвилин, тож його можна подивитися за вихідні. Він чудово розслабить після важкого робочого тижня.

Який ще старий український серіал варто подивитися?

"Новенька" – ще один популярний український серіал, який вийшов у 2019 році. Головні ролі у ньому виконали Анастасія Нестеренко, Єгор Козлов, Євгеній Лісничий та Ярослав Шахторін.

У серіалі розповідається про десятикласницю Віру, яка переводиться до елітної школи для багатих дітей, щоб врятувати свого брата від тюрми, адже хлопця спіймали за торгівлю наркотиками.

Віра повинна знайти постачальника наркотиків, а головним підозрюваним є Роман – найкрутіший хлопець школи, який разом з друзями виступає в гурті "Банда". Проте все йде не за планом, коли дівчина закохується у нього.