Де дивитися новий детективний серіал "Справа НБР" зі Сергієм Стрельніковим у головній ролі

19 лютого відбулась прем'єра українського детективного серіалу "Справа НБР". Це ще один новий проєкт, який вийшов лише нещодавно, але вже став доволі популярним серед глядачів.

У матеріалі 24 Каналу читайте, де дивитися "Справу НБР". Також дізнавайтеся, про що серіал.

Де дивитися і про що новий серіал "Справа НБР"?

Детективний серіал "Справа НБР" можна подивитися на Sweet.tv. Він складається лише з 12 серій, які тривають близько 40 хвилин, тож не доведеться витрачати багато часу на перегляд.

Ветеран Коваль очолює надзвичайне бюро розслідувань, яке створили для відкриття складних та резонансних убивств. Чоловік приділяє багато часу роботі, а не зосереджується на особистому житті. Головний герой одразу попереджає жінок, що стосунки між ними неможливі. Також у нього немає друзів.

Коваль пережив багато травм і втрат, тож прагне встановлювати справедливість і притягати винних до відповідальності. Проте чоловік поки не знає, що інші члени його команди мають непросте минуле. Невідомо, як вони потрапили до НБР, але так само як і Коваль є фанатами своєї роботи.

"Справа НБР": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто знявся у серіалі "Справа НБР"?

Сергій Стрельніков

Віра Кобзар

Тамара Морозова

Анастасія Рула

Іван Бліндар

Михайло Дзюба

Дарія Творонович

Анастасія Король

Олександр Бондарчук.

Режисеркою серіалу стала Юлія Павлова, а продюсерами – Анна Єлісєєва та Сергій Демідов.