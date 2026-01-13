Забудьте про "Кавказьку полонянку": 3 старі українські фільми, які повернуть в дитинство

Часом трапляються дні, коли настрій стає ностальгічним, і так і хочеться зануритися в старі фільми, які повертають у дитинство. Водночас важливо забути про російські та радянські стрічки, які містили пропаганду.

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали для вас старі українські фільми різних років, які занурять у дитинство. Оберіть свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом і ностальгією вже сьогодні.

Які старі українські фільми варто подивитись кожному?

"Як козаки сіль купували"

Якщо ви хочете по-справжньому зануритися в дитинство, вам точно варто переглянути мультфільм "Як козаки сіль купували". Стрічка вийшла у 1975 році та стала однією з серій історій про улюблених козаків. Творці познайомили дітей із тим, хто такі чумаки та якою була їхня справа.

Це смішна, розважальна, але водночас повчальна історія, яку можна сприймати як через призму гумору та комедії, так і через призму історії.



Мультфільм "Як козаки сіль купували" / Кадр із мультфільму

У мультфільмі козаки постають перед жадібним паном-багатієм і допомагають чумакам привезти сіль на базар.

"Тореадори з Васюківки"

Також хорошим варіантом для перегляду може стати короткометражний фільм – екранізація легендарного твору Всеволода Нестайка під назвою "Тореадори з Васюківки". Це історія про пригоди двох друзів – Яви Реня і Павлуші Завгороднього. Прем'єра цього фільму відбулася в 1965 році.

Цікаво, що сьогодні стало відомо: "Тореадори з Васюківки" знову екранізують. Цього разу за створення стрічки візьметься команда фільму "Ти – космос", а на виробництво виділять приблизно 2,5 мільйона євро.

Поки всі очікують на прем'єру, можна переглянути стару короткометражну версію, яка занурить вас у справжню історію.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке"

Це вже новіший, але не менш цікавий фільм, який може занурити вас у справжні спогади – "Пекельна хоругва, або Різдво козацьке". Фільм вийшов у світ у 2019 році. Це сімейне фентезі про козаків, які багато років захищають український народ від усього злого.

"Пекельна Хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться онлайн трейлер фільму

Вони не шкодують себе та готові ризикувати заради інших. Однак перед ними постає диявол, який хоче змінити те, що козакам прощаються усі гріхи. Він вирішує посперечатися з апостолом Петром та заявляє, що зможе зловити до Різдва і втримати на своїй темній стороні найхоробрішого козака, на ім'я Степан.

Тільки фінал цієї історії покаже, чи вдасться дияволу реалізувати свій задум.