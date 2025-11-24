Не лише "Тіні забутих предків": які старі українські фільми варто подивитись кожному

Український кінематограф сьогодні перебуває на стадії відродження. І хоча може здаватися, що в нашій кіноісторії небагато справді якісних фільмів, це не так. Справді легендарні стрічки виходили ще давно – і це не лише "Тіні забутих предків".

У матеріалі 24 Каналу ми зібрали цікаві українські фільми, що вийшли у 2003, 2005 та 2011 роках. Обирайте свого фаворита та зануртеся в українську історію, переглянувши справді легендарні кінопроєкти українського кінематографа.

Які старі українські фільми має побачити кожен?

"Подорожні" (2005)

Це документальна короткометражка, прем'єра якої відбулася у 2005 році. Фільм можна подивитися всього за 10 хвилин, однак він торкається важливої теми. Стрічка досліджує взаємодію між інституційним простором та особистою пам'яттю.

"Подорожні": дивіться онлайн трейлер фільму

Історія про дитинство, яке не повернеться, про мрії, яким залишається бути лише мріями. Фільм торкається багатьох важливих моральних тем. Режисером цієї кіноісторії став Ігор Стрембицький. Над стрічкою також працювали Наталія Конончук, Таїсія Бойко та інші.

"Мамай" (2003)

Фільм "Мамай" вийшов у 2003 році. Це стрічка легендарного українського режисера Олеся Саніна, яка складається з кількох історій.

Перша – "Дума про трьох братів азовських", пісня XVI століття, яку передавали кобзарі та зафіксували Лисенко і Квітка-Основ'яненко. Друга історія взята з іранської літератури та усної традиції кримських татар – "Пісня дервіша про трьох доблесних мамлюків". У ній троє братів, найманців у різних арміях, залишають службу після того, як почули плач Золотої Пісенної Колиски. Коли колиска потрапляє до чужинців, татари втрачають силу, а їхній рід переривається.

"Мамай": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка має високі глядацькі рейтинги, а також вражає візуальною формою, музичним супроводом і загальною атмосферою, що заворожує та не відпускає глядача.

"Гамер" (2011)

Ще один старий український фільм створив український режисер Олег Сенцов. Прем'єра стрічки "Гамер" відбулася у 2011 році.

У центрі сюжету хлопець, на ім'я Косс. Він – геймер, який ігнорує всі можливі правила поведінки, не ходить на навчання, конфліктує з батьками. Але його люблять фанати, тож він багато тренується для того, аби стати кращим.

"Гамер": дивіться онлайн трейлер фільму

Життя приводить Косса до того, що він їде на чемпіонат світу і посідає там друге місце. Здавалося б, він повертається додому героєм. Та результат його досягнень може бути не таким позитивним, якого він очікував.

Це історія з глибоким змістом та неймовірною акторською грою. Похмура атмосфера фільму затягує глядача та допомагає зануритися у світ головного персонажа.