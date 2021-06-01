"Вимкніть, це занадто моторошно": фільм, який Стівен Кінг не зміг додивитися до кінця

Відомий американський письменник Стівен Кінг поділився з прихильниками, який фільм жахів він вважає найстрашнішим.

В розмові з Dread Central Стівен Кінг озвучив назву хорору, який не зміг додивитися до кінця. Ним виявився фільм "Відьма з Блер: Курсова з того світу" 1999 року.

До теми Стівен Кінг назвав серіал 2020 року, який найбільше йому сподобався

Я був у лікарні під знеболювальними, коли вперше побачив це кіно. Син приніс мені касету із записом і сказав: "Ти повинен це подивитися". На половині я не витримав: "Вимкніть це! Це занадто моторошно і дивно",

– розповів Стівен Кінг.

Про що хорор "Відьма з Блер: Курсова з того світу"

У картині йдеться про трьох студентів кінофакультету, які заблукали й зникли в лісах штату Меріленд. Там вони, власне, готували свою курсову роботу про місцеву відьму з Блер. Хлопці знімали фільм на свої камери у вигляді документальної стрічки.



Постер до фільму "Відьма з Блер: Курсова з того світу" / Фото Kinorium

Цікаві факти про хорор "Відьма з Блер: Курсова з того світу"

"Відьма з Блер" вважається одним із перших фільмів жахів, знятих у стилі псевдодокументалістики;

Фільмування стрічки зайняло 8 днів. Щоб зобразити героїв втомленими і роздратованими, їм давали все менше їжі. Студенти, що знімали фільм, думали, що легенда про страшну відьму справді існує. У сценарії описувалися лише основні сюжетні ходи, практично всі діалоги були імпровізовані акторами;



Кадр з фільму "Відьма з Блер: Курсова з того світу" / Фото Kinorium

​Початковий бюджет фільму склав від 20 до 22 тисяч доларів. Це аматорський фільм, він без спецефектів, насильства та треків;

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