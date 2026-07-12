Кіно для душі: 3 меланхолійні фільми, які ідеально підійдуть для затишного вечора наодинці

Інколи найкращий план на вечір – це повна тиша, улюблений теплий напій і цікавий фільм. Якщо ви шукаєте стрічку, яка змусить замислитися та подарує естетичне задоволення, то ця добірка для вас.

24 Канал зібрав глибокі меланхолійні історії про самотність, вибір та пошук близькості. Їх найкраще дивитися саме наодинці з собою.

"Вона" (2013)

Теодор – самотній і чуйний письменник, який важко переживає болісне розлучення. Чоловік заробляє на життя тим, що пише зворушливі особисті листи за інших людей, але у власній душі відчуває порожнечу. Щоб бодай якось розрадити себе, він купує нову операційну систему зі штучним інтелектом на ім'я Саманта. Ця дивовижна програма вміє миттєво адаптуватися до настрою власника, має чудове почуття гумору та вміє щиро співпереживати. Поступово ці звичайні розмови вечорами переростають у глибоку психологічну близькість, і Теодор несподівано для самого себе закохується у безтілесний голос.

"Вона": дивіться трейлер фільму онлайн

"Минулі життя" (2023)

У центрі цієї історії опиняються Нора та Хе Сон – близькі друзі дитинства, які були закохані одне в одного у шкільні роки в Сеулі. Раптова еміграція родини дівчини розриває цей зв'язок і розводить їхні життєві шляхи на довгі двадцять років. Вони зустрічаються вже дорослими людьми, коли Хе Сон прилітає до Нью-Йорка всього на тиждень. За ці кілька днів герої гуляють містом, дивляться в очі своєму минулому та намагаються зрозуміти, ким вони могли б стати, якби життя склалося інакше.

"Минулі життя": дивіться трейлер фільму онлайн

"Рівні" (2015)

Сюжет стрічки переносить глядача в антиутопічне майбутнє, де людство повністю винищило емоції, вважаючи їх головною причиною всіх воєн, криз та душевних страждань. Головний герой Сайлас веде спокійне життя, аж поки не помічає в собі перші ознаки небезпечної недуги – повернення почуттів. Незабаром він дізнається, що його колега Нія теж таємно страждає на цю "хворобу" і майстерно приховує свої переживання від суспільства. Між двома самотніми людьми спалахує щире, але смертельно небезпечне кохання, яке забороняє закон.

"Рівні": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, днями наша редакція писала про глибокі фільми, які змусять переглянути власні цінності.