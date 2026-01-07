Хто з акторів серіалу "Свати" виявився зрадником України
- Багато акторів серіалу "Свати", таких як Федір Добронравов, Тетяна Кравченко та Олеся Железняк, підтримують проросійську позицію та війну проти України.
- Анна Кошмал та Олександр Феклістов, навпаки, мають проукраїнську позицію та засуджують війну.
Колись серіал "Свати" був одним із найпопулярніших народних кінопроєктів. Він був наповнений гумором, зрозумілим і близьким широкій аудиторії.
Однак після початку повномасштабної війни в Україні актори, яких раніше любили за їхні ролі, для багатьох перетворилися на зрадників і пропагандистів. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з акторів серіалу "Свати" виявився справжнім зрадником України.
Хто з акторів серіалу "Свати" виявився зрадником України?
Майже всі актори серіалу, який українці колись щиро обожнювали, з часом виявилися справжніми зрадниками. Вони зайняли проросійську позицію та підтримали війну проти України. Серед них – Федір Добронравов, Тетяна Кравченко, Олеся Железняк та інші.
Людмила Артем'єва й Микола Добринін обрали позицію мовчання, що також очевидно сприймається як прихована підтримка Росії та небажання дистанціюватися від російської пропаганди.
- Федір Добронравов, який зіграв Івана Будька, відкрито підтримує анексію Криму, Росію та навіть відвідував російських окупантів, демонструючи свою чітку проросійську позицію.
Федір Добронравов у серіалі "Свати" / Кадр із серіалу
- Олеся Железняк публічно підтримує Путіна й російську політику.
- Тетяна Кравченко, відома за роллю Валюхи, також підтримує путінський режим і неодноразово висловлювала зневагу до України.
Хто з серіалу "Свати" підтримує Україну?
Втім, серед акторів є й ті, хто має чітку проукраїнську позицію. Зокрема, виконавиця головної ролі Анна Кошмал, яка живе в Україні, відкрито засуджує війну, попри те що раніше мала доволі теплі стосунки з колегами по серіалу.
Також російський актор Олександр Феклістов підтримав Україну й зізнався, що відчуває сором за дії Росії – ще з 2014 року.
Таким чином серіал, який колись був улюбленцем мільйонів, для багатьох українців перетворився на символ зради та пропаганди – проєкт, про який в Україні воліють забути назавжди.